Директор «Оренбурга» о 3:1 с «Зенитом»: «Теперь надо научиться побеждать команды, равные нам по классу»
Дмитрий Андреев оценил победу «Оренбурга» над «Зенитом» (3:1) в Мир РПЛ.
«Обыграть такой мощный клуб, как «Зенит», всегда приятно, а поскольку это первая наша победа над ним, ее можно назвать исторической. Клуб, город, области – все жители в восторге! Молодцы футболисты, что от первой до последней минуты отыграли на максимуме своих возможностей и добились успеха.
Теперь нам надо научиться побеждать команды, равные нам по классу. А то побеждаем топов, победили в этом сезоне «Локомотив», «Зенит», а между матчами с ними проиграли «Пари НН», – сказал спортивный директор «Оренбурга».
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