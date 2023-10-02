Директор «Оренбурга» о 3:1 с «Зенитом»: «Теперь надо научиться побеждать команды, равные нам по классу»

Теги Зенит премьер-лига Россия Оренбург Дмитрий Андреев Футбол

Дмитрий Андреев оценил победу «Оренбурга» над «Зенитом» (3:1) в Мир РПЛ.

«Обыграть такой мощный клуб, как «Зенит», всегда приятно, а поскольку это первая наша победа над ним, ее можно назвать исторической. Клуб, город, области – все жители в восторге! Молодцы футболисты, что от первой до последней минуты отыграли на максимуме своих возможностей и добились успеха.

Теперь нам надо научиться побеждать команды, равные нам по классу. А то побеждаем топов, победили в этом сезоне «Локомотив», «Зенит», а между матчами с ними проиграли «Пари НН», – сказал спортивный директор «Оренбурга».

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1 комментарий

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Игорь М.
Так уже ведь обыгрывали Спартак)
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