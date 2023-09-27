Александр Мостовой: «ЦСКА прям трясет, с «Ростовом» как дворовые футболисты играли. Наверху будут «Зенит», «Спартак», «Динамо» и «Краснодар», и стабильны пока только последние»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Ростов премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Мостовой Краснодар Футбол

Александр Мостовой раскритиковал выступления ЦСКА.

«Я ранее говорил, что ЦСКА будет трясти в этом сезоне. Вот сейчас один или два игрока выпали – и все! Защитники травмировались – и теперь беда бедой.

В матче с «Ростовом» мне показалось, что играют какие-то дворовые футболисты. Десять человек назад, потом десять человек вперед. Пять человек падают, затем четверо спотыкаются. И все! Поэтому и результат был 3:3. Армейцев прям трясет.

Наверху турнирной таблицы, мне кажется, будут «Зенит», «Спартак», «Динамо» и «Краснодар». Пока стабильность есть только у краснодарской команды», – сказал бывший хавбек «Спартака».

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4 комментария

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Вячеслав Максименко
Три защитника выбыло.
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[ADO]
"Десять человек назад, потом десять человек вперед." - система Федотова в действии. Главное бицца-бороцца, отрабатывать, в общем все по Бернштейну "Движение - все, конечная цель - ничто". Тут не до креатива и осмысленной игры
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Pelerin
Ответ Вячеслав Максименко
Три защитника выбыло.
А сколько ещё полузащитников тренер выгнал из команды?
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