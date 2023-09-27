Александр Мостовой: «ЦСКА прям трясет, с «Ростовом» как дворовые футболисты играли. Наверху будут «Зенит», «Спартак», «Динамо» и «Краснодар», и стабильны пока только последние»

Александр Мостовой раскритиковал выступления ЦСКА.

«Я ранее говорил, что будет трясти в этом сезоне. Вот сейчас один или два игрока выпали – и все! Защитники травмировались – и теперь беда бедой.

В матче с « » мне показалось, что играют какие-то дворовые футболисты. Десять человек назад, потом десять человек вперед. Пять человек падают, затем четверо спотыкаются. И все! Поэтому и результат был 3:3. Армейцев прям трясет.

Наверху турнирной таблицы, мне кажется, будут « », « », «Динамо» и « ». Пока стабильность есть только у краснодарской команды», – сказал бывший хавбек «Спартака».

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