29 сентября, в пятницу, «Аль-Таи» на своем поле примет «Аль-Наср» в матче 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Встреча пройдет в Хаиле и начнется в 18:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: Ф2 (-2); Обе забьют — нет.

Аль-Таи

После семи туров «Аль-Таи» занимает двенадцатое место в турнирной таблице, набрав семь очков.

В активе команды из Хаиля две победы и одна ничья: три очка «Аль-Таи» взял в играх против «Дамака» (1:0) и «Абхи» (1:0), а миром разошелся с «Аль-Хаземом» (1:1).

В предыдущем туре «Аль-Таи» выдал сверхрезультативный матч в гостях против «Аль-Иттифака». Встреча в Даммаме завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев, а решающий гол гости пропустили в компенсированное время.

Лидер «Аль-Таи» — Бернард Менса. Ганец забил четыре гола в чемпионате и является лучшим в своей команде. В последней игре с «Аль-Иттифаком» Менса формил хет-трик. Менса, которым пару лет назад интересовался «Зенит», перебрался в чемпионат Саудовской Аравии из турецкого «Кайсериспора» перед началом текущего сезона.

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Аль-Наср

«Аль-Наср», который начал чемпионат с двух поражений, в последующих пяти встречах набрал максимально возможные 15 очков и выровнял свое турнирное положение.Теперь команда Криштиану Роналду занимает пятое место, отставая от лидера «Аль-Иттихада» всего на три очка.

Две подряд осечки на старте первенства связаны с усталостью после победы в Кубке Арабских Чемпионов. Но затем команда Луиша Каштру втянулась, одержала три крупных победы и забивает в каждой игре не менее трех голов.

В Лиге Чемпионов Азии «Аль-Наср» также начал с победы, обыграв в гостях иранский «Персеполис» со счетом 2:0.

«Аль-Наср» — самая забивная команда чемпионата Саудовской Аравии: в семи играх один из фаворитов первенства забил аж 22 мяча.

Лучший снайпер команды, как и всего чемпионата, естественно, Криштиану Роналду. Португалец забил девять голов, один раз оформив хет-трик и дважды дубль.

Новобранец команды Садьо Мане тоже хорош: сенегалец забил шесть голов. Третий снайпер команды бразилец Талиска отличился трижды.

Аль-Таи — Аль-Наср: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom предлагает следующие коэффициенты на предстоящий поединок: победа «Аль-Таи» оценивается в 17.07, ничья — в 7.83, а на успех гостей дается всего 1.12.

Победа гостей не вызывает сомнений и, скорее всего, она будет уверенной. Поэтому можно поставить на «Аль-Наср» с форой -2 за 1.69.

Также вряд ли хозяевам хватит мастерства забить, так что можно сделать ставку на «Обе забьют — нет» за 1.54.

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