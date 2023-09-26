Где смотреть Аль-Таи – Аль-Наср Эр-Рияд, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Саудовской Аравии 29 сентября
В пятницу, 29 сентября, сыграют Аль-Таи и Аль-Наср Эр-Рияд в 8 туре Чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Prince Abdul Aziz bin Musa’ed Stadium».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах и сайты букмекерских контор.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Аль-Таи – Аль-Наср Эр-Рияд
- Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.
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