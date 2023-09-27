Александр Соболев ответил на вопрос о возможном переходе в Саудовскую Аравию.

– Сейчас популярное направление – Саудовская Аравия. Вы бы хотели поиграть там?

– Я сейчас в «Спартаке», у меня еще три года контракта. Помучаю еще чуть-чуть «Спартак» (улыбается).

– Многие российские футболисты наотрез говорят, что туда не поедут.

– Я не могу так ответить, потому что я в « », – сказал нападающий.

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