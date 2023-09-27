Соболев о переходе в Саудовскую Аравию: «Помучаю еще чуть-чуть «Спартак». У меня еще 3 года контракта»

Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Саудовская Аравия Александр Соболев Футбол

Александр Соболев ответил на вопрос о возможном переходе в Саудовскую Аравию.

– Сейчас популярное направление – Саудовская Аравия. Вы бы хотели поиграть там?

– Я сейчас в «Спартаке», у меня еще три года контракта. Помучаю еще чуть-чуть «Спартак» (улыбается).

– Многие российские футболисты наотрез говорят, что туда не поедут.

– Я не могу так ответить, потому что я в «Спартаке», – сказал нападающий.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bartez1986
Ответ Pok_Toholo
Какая СА, в медиалигу очень скоро вместе с джикией. Там ваших уже целая команда набирается
Соболь в нормальной форме. И отдает, и забивает. Какие к нему вопросы?
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
avcgloronalduMU
смешной, на него никто лимит тратить не будет
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Overkiller
Первый в мире пустынный дельфин)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Никулин
Ответ ПавелАвер
арабам звезды нужны ,а наш то что? дельфин обыкновенный
Жота и Вейга прямо звезды, да. Саудовцы вообще летом купили Сакалу, который за «Спартак-2» играл и в основу пробиться не мог.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ПавелАвер
арабам звезды нужны ,а наш то что? дельфин обыкновенный
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mean machine/
Если бы не санкции он бы ещё 3 Кубка УЕФА за эти три года выиграл. Эх....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Влашич
Соболь решил дело пенсионера Дзюбы продолжить, юный падаван. Такой же язык без костей. Осталось только змея придушить прилюдно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GuruFutbola
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Со времён МЮ в подобном замечен не был
Тоесть полгода
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Caniball
Ответ Pok_Toholo
Какая СА, в медиалигу очень скоро вместе с джикией. Там ваших уже целая команда набирается
Так кто из центральных нападающий может отдать такие передачи как Соболь в матчах с Рубином, Динамо в этом сезоне?!
Ну-ка назовите фамилии мне.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
а ты смешной
Ответ Bartez1986
Соболь в нормальной форме. И отдает, и забивает. Какие к нему вопросы?
Только один , по крайне низкому болевому порогу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KKA
Ответ Overkiller
Первый в мире пустынный дельфин)
Вымирающий вид ) Красная книга ) пятачок на обложке )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий