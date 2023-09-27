Соболев о переходе в Саудовскую Аравию: «Помучаю еще чуть-чуть «Спартак». У меня еще 3 года контракта»
Александр Соболев ответил на вопрос о возможном переходе в Саудовскую Аравию.
– Сейчас популярное направление – Саудовская Аравия. Вы бы хотели поиграть там?
– Я сейчас в «Спартаке», у меня еще три года контракта. Помучаю еще чуть-чуть «Спартак» (улыбается).
– Многие российские футболисты наотрез говорят, что туда не поедут.
– Я не могу так ответить, потому что я в «Спартаке», – сказал нападающий.
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Ну-ка назовите фамилии мне.