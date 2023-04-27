Представители РФС могут встретиться с главой ФИФА Инфантино в начале мая

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу ФИФА РФС Джанни Инфантино Футбол

Представители РФС могут встретиться с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

По данным Sport24, встреча может состояться в начале мая в Кыргызстане во время жеребьевки чемпионата Центральноазиатской ассоциации футбола (CAFA).

«Президент ФИФА 4-5 мая приедет с визитом в Кыргызстан в рамках жеребьевки турнира CAFA.

Коллеги из РФС не приглашены на церемонию, поскольку сборная России отказалась принимать участия на турнире, но встреча между представителями ФИФА и РФС может состоятся в закрытом формате», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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7 комментариев

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Если отойдут от празднования дня труда.
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Екн Лор
Решат вопросы по примеру катарских коллег
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.ru
даже ходоки у Ленина имели большие шансы...
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Al561
Будут охмурять и одаривать))
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Егор Добрый
скорее всего отсасывать поедут
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Петр Симаков
Ответ Iuasamotu
Занесут чемоданчик
Не без этого
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