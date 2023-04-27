Представители РФС могут встретиться с главой ФИФА Инфантино в начале мая

Представители РФС могут встретиться с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

По данным Sport24, встреча может состояться в начале мая в Кыргызстане во время жеребьевки чемпионата Центральноазиатской ассоциации футбола (CAFA).

«Президент ФИФА 4-5 мая приедет с визитом в Кыргызстан в рамках жеребьевки турнира CAFA.

Коллеги из РФС не приглашены на церемонию, поскольку сборная России отказалась принимать участия на турнире, но встреча между представителями ФИФА и РФС может состоятся в закрытом формате», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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