Далер Кузяев: «Мне нравится во Франции, это новая жизнь. Учу французский – он не очень сложный, но есть свои детали»
Далер Кузяев поделился впечатлениями от жизни во Франции.
«Мне нравится жить во Франции. Это новый опыт, мне очень нравится. Это новая жизнь для меня. Я очень-очень рад.
Я начал учить французский. Это не очень тяжелый язык, но есть свои детали. Все хорошо», – сказал полузащитник «Гавра» после игры с «Лионом» (0:0) в 5-м туре Лиги 1.
Как Кузяев мгновенно стал лидером «Гавра»
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Очень рад за него
А про игру: не думал, что Далер настолько в команде топовым смотрится. На фоне небольшого сумбура и отсутствия большого опыта у рада игрока Гавра, о вдвойне будто "дяденька" /играющий тренер для них, и по движению выделяется, и по подсказкам чуть ли не указывает одноклубникам куда бежать/открываться
Здорово, что так быстро весомую роль занял в клубе, очень приятно следить