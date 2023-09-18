Далер Кузяев: «Мне нравится во Франции, это новая жизнь. Учу французский – он не очень сложный, но есть свои детали»

Далер Кузяев поделился впечатлениями от жизни во Франции.

«Мне нравится жить во Франции. Это новый опыт, мне очень нравится. Это новая жизнь для меня. Я очень-очень рад.

Я начал учить французский. Это не очень тяжелый язык, но есть свои детали. Все хорошо», – сказал полузащитник «Гавра» после игры с «Лионом» (0:0) в 5-м туре Лиги 1.

Как Кузяев мгновенно стал лидером «Гавра»

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