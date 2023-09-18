Далер Кузяев: «Мне нравится во Франции, это новая жизнь. Учу французский – он не очень сложный, но есть свои детали»

Теги лига 1 Франция Гавр Далер Кузяев Футбол

Далер Кузяев поделился впечатлениями от жизни во Франции.

«Мне нравится жить во Франции. Это новый опыт, мне очень нравится. Это новая жизнь для меня. Я очень-очень рад.

Я начал учить французский. Это не очень тяжелый язык, но есть свои детали. Все хорошо», – сказал полузащитник «Гавра» после игры с «Лионом» (0:0) в 5-м туре Лиги 1.

Как Кузяев мгновенно стал лидером «Гавра»

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey Yashin
"Ну ты француз! Бом-бом!"
+61
-1
+60
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Filipp Gorski
Умничка!
Очень рад за него
+25
0
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman Araslanov
Терюшкову только не говори)
+23
0
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
atomio
а как же засилье алжирцев которые всем не дают жить спокойно? каждый вечер "чёрный сатана" вещает об этом
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Don Merzavez
Главное -"же не манж па сис жур" выучить. Тогда точно голодным не останешься.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ришад Хайруллин
Ответ atomio
а как же засилье алжирцев которые всем не дают жить спокойно? каждый вечер "чёрный сатана" вещает об этом
а почему этот не говорит про засилье гастарбайтеров?видос видел недавно где Таджик побил Русскую девушку за то что она типо фульгарно оделась, а потом диаспора ещё брату этой девушки угрожали чтобы забрали заявление
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
6tspey7tb5
Ответ Aleksey Yashin
"Ну ты француз! Бом-бом!"
А ты хорош
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Roman Araslanov
Терюшкову только не говори)
Терюшков даже слов связать не может :)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Новиков
сейчас кто то что то напишет про него. типа предатель)))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Борис Энгельгардт
команда слабовата у него, он в ней как Месси выглядит, на всех участках поля и везде ведёт игру, а вокруг какие-то любители
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cube Litening C:68X
Ответ Don Merzavez
Главное -"же не манж па сис жур" выучить. Тогда точно голодным не останешься.
Гебен зи мир битте этвас копек,ауф ден штюк брот..😁
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
44ndfwwgbr
Легкия язык. Бонжур, тужур, лямур… ничего сложного. ))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Федот Евграфович
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ну как же так то, а!? И ни одного слова о том, как он скучает по Зениту!? Может просто он и в самом деле очень-очень рад там находиться и даже не вспоминает Зенит, а?!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
majestic1980
Далер молодец, учит язык, хотя многие его коллеги пренебрегали. Коко вроде так и не выучил итальянский
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
King_X
Не про адаптацию во Франции
А про игру: не думал, что Далер настолько в команде топовым смотрится. На фоне небольшого сумбура и отсутствия большого опыта у рада игрока Гавра, о вдвойне будто "дяденька" /играющий тренер для них, и по движению выделяется, и по подсказкам чуть ли не указывает одноклубникам куда бежать/открываться
Здорово, что так быстро весомую роль занял в клубе, очень приятно следить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BARCA_10
Был вчера в концовке шанс оставить Лион с 1 очком после 4 туров
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kapitan Klos
Je parle français tous les jours! - добавил Кузяев.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tomas Nepotrebko
Ответ Uriy walmart
Молодец, надеюсь станет примером всем Хотя большинству конечно нужны только деньги
всем нужны деньги. думаю, и у Кузяева цель - не за копейки в аутсайдере играть
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cube Litening C:68X
Ответ Ришад Хайруллин
а почему этот не говорит про засилье гастарбайтеров?видос видел недавно где Таджик побил Русскую девушку за то что она типо фульгарно оделась, а потом диаспора ещё брату этой девушки угрожали чтобы забрали заявление
Вы что там им позволяете?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ришад Хайруллин
Ответ Cube Litening C:68X
Вы что там им позволяете?
вы?это в России такое творится
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cube Litening C:68X
Ответ Ришад Хайруллин
вы?это в России такое творится
Понятно,но я не оттуда..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Derek Apple
есть нюансы, вдруг поправил его пользователь спортс )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий