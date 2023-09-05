Семин о Кузяеве в сборной тура Лиги 1: «Далер еще больше проявит себя во Франции. Он всегда в хорошем физическом состоянии»

Юрий Семин высоко отозвался о Далере Кузяеве.

Хавбек « » забил победный гол в матче с «Лорьяном» (3:0) и вошел в символическую сборную 4-го тура Лиги 1 от L’Équipe.

« — очень работоспособный игрок, у него хороший уровень подготовки. Он всегда в хорошем физическом состоянии. Это футболист, который всегда все делает для команды. Я думаю, что он еще больше проявит себя во французской лиге.

Способен ли кто-то еще из российских футболистов уехать во Францию? Это зависит от вкусов людей, которые решают, кого хотят видеть в команде», – сказал бывший тренер «Локомотива» и сборной России.

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS