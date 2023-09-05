Семин о Кузяеве в сборной тура Лиги 1: «Далер еще больше проявит себя во Франции. Он всегда в хорошем физическом состоянии»

Теги Юрий Семин лига 1 Франция Гавр Далер Кузяев Футбол

Юрий Семин высоко отозвался о Далере Кузяеве.

Хавбек «Гавра» забил победный гол в матче с «Лорьяном» (3:0) и вошел в символическую сборную 4-го тура Лиги 1 от L’Équipe.

«Кузяев — очень работоспособный игрок, у него хороший уровень подготовки. Он всегда в хорошем физическом состоянии. Это футболист, который всегда все делает для команды. Я думаю, что он еще больше проявит себя во французской лиге.

Способен ли кто-то еще из российских футболистов уехать во Францию? Это зависит от вкусов людей, которые решают, кого хотят видеть в команде», – сказал бывший тренер «Локомотива» и сборной России.

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6 комментариев

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Klinsmann32
Ответ Макс Коновалов 1000
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посмотри сколько игр он за Зенит сыграл, кем надо быть, чтобы написать такое) ору)
+8
-1
+7
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sad
Удачи Далеру, все правильно делает......
+7
-1
+6
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ko5t1k1330
Ответ Макс Коновалов 1000
Комментарий скрыт
А Семин ему за Зенит каким образом не давал играть?)
+4
0
+4
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Quintin07
Ответ sad
Удачи Далеру, все правильно делает......
согласен.
+1
0
+1
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