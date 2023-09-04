Тренер «Гавра» о Кузяеве: «Лучший из тех, кого я тренировал, в плане понимания свободного пространства. Он марафонец»

Главный тренер «Гавра» высоко отозвался об игровых качествах Далера Кузяева.

«Вероятно, он лучше всех из тех, кого я тренировал, может предвидеть, где возникнет свободное пространство, перемещаться туда, принимать там мяч и демонстрировать технические навыки. Мы видели его первый гол, он очень хорошо действовал до самого последнего момента. Решение казалось очевидным, но это совсем не так.

Он марафонец, способный выполнять большой объем беговой работы.

Думаю, он все еще может стать лучше в плане игры с высокой интенсивностью. С другой стороны, он умеет перехватывать мячи. А с мячом он умеет избегать контакта с соперником. Он всегда отдает мяч перед контактом, перемещается и вновь открывается. Мне очень нравятся игроки такого типа», – сказал Лука Элснер.

В 4 матчах за «Гавр» в Лиге 1 Кузяев отметился 2 голами. С его статистикой можно подробно ознакомиться здесь.

«Царь родился». L’Équipe о Кузяеве после 2-го гола за «Гавр» в Лиге 1

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS