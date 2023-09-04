Тренер «Гавра» о Кузяеве: «Лучший из тех, кого я тренировал, в плане понимания свободного пространства. Он марафонец»

Теги лига 1 Франция Гавр Лука Элснер Далер Кузяев Футбол

Главный тренер «Гавра» высоко отозвался об игровых качествах Далера Кузяева.

«Вероятно, он лучше всех из тех, кого я тренировал, может предвидеть, где возникнет свободное пространство, перемещаться туда, принимать там мяч и демонстрировать технические навыки. Мы видели его первый гол, он очень хорошо действовал до самого последнего момента. Решение казалось очевидным, но это совсем не так.

Он марафонец, способный выполнять большой объем беговой работы.

Думаю, он все еще может стать лучше в плане игры с высокой интенсивностью. С другой стороны, он умеет перехватывать мячи. А с мячом он умеет избегать контакта с соперником. Он всегда отдает мяч перед контактом, перемещается и вновь открывается. Мне очень нравятся игроки такого типа», – сказал Лука Элснер.

В 4 матчах за «Гавр» в Лиге 1 Кузяев отметился 2 голами. С его статистикой можно подробно ознакомиться здесь.

«Царь родился». L’Équipe о Кузяеве после 2-го гола за «Гавр» в Лиге 1

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39 комментариев

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Матвей Суицидин
Очень приятные слова про Кузю, тренер знает, как его использовать.
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Роберт Дауни-средний
приятно такое читать, черт возьми. Далерка красавчик, уж в ком в ком, а в нём не сомневаюсь
+106
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SMART789
"это и есть реальный уровень нашего футбола"

ой опять не к той ситуации цитата
+86
-12
+74
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CriminalJoint62
Это понятно, один Кузяев стоит как весь состав Гавра
+35
-2
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belikovda.90
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Кузя топ. Если так отыграет весь сезон, то пойдет на повышение.
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факты про футбол
Ответ CriminalJoint62
Это понятно, один Кузяев стоит как весь состав Гавра
Не весь состав,а пол состава. По данным Трансфермаркт стоимость ФК Гавр оценивается чуть больше 30млн €. Стоимость Кузяева 10 млн.Выходит что Гавр оценивается на 20 млн без Далера.
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Teodrakis
С самого перехода в Зенит Кузяев был обречен на недооцененность. Надеюсь хоть после 30 возьмет своё. Он не затычка, а мастер, который затмит Головина.
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Vlad33
Просто Далер трудяга,вот и все,такие не пропадают.
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alarhipych
Надо было по другому «Тренер Гавра Кузяева о Кузяеве»
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hypnotoad94
Прошло немного времени, но Далер очевидно нужен такой неопытной команде, разница в футбольном уме в глаза бросается сразу. Но и сама команда не такая безнадежная, характер есть, пацаны молодые и наглые, хоть и носятся иногда как курица без головы. В этом сезоне посмотрел на них и нет ощущения, что они без шансов на вылет стоят. Да и у самого Кузяева, надеюсь, все сомнения пропали, когда увидел себя в сборной тура с Мбаппе и другими)
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Мерседес уходит от погони
Как же приятно и интересно, когда тренер даёт комментарий не на ########, а вовлечённо и с желанием донести своё видение до неглубокой публики. Не "А дальше-то что?", а предметное объяснение сильных и слабых сторон футболиста.
Причём, наши тренеры - последние, кого я виню за отсутствие такой же культуры. Главная проблема - это, конечно, ребята, задающие вопросы. Вот те самые, которые годами профессионально не растут вообще, но годами же ходят за зп в кассу "Матч-ТВ" и, чуть что, очень бойко защищают друг друга.
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факты про футбол
Ответ Дмитрий Четвериков
Гавр стоит 50 мультов, из которых на Далера приходится 20%
Сорри, я когда Кузяев только перешёл в Гавр,посмотрел тогда было 30 млн€, Видимо добавили стоимость игрокам или новички пришли
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Zed_patriot
марафонец из Питера
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analogia
Ответ Teodrakis
С самого перехода в Зенит Кузяев был обречен на недооцененность. Надеюсь хоть после 30 возьмет своё. Он не затычка, а мастер, который затмит Головина.
Каким образом он затмит Головина ? К чему писать этот бред ? У вас комплексы что ли ?)
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King_X
Далер крут!
Жаль, что в первую попытку(пару лет назад) не получилось перейти в Европейский чемп
С другой стороны, сейчас более универсальным игроком стал / заматерел
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АРТУР АЛИЕВ
Как оказалось, марафонец у нас Марио Фернандес оказался. После гола такой марафон выдал
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iPatrick
Ответ SMART789
"это и есть реальный уровень нашего футбола" ой опять не к той ситуации цитата
Уровень нашего футбола - это регулярные выходы в весеннюю стадию Евро-кубков!
Ну ты понял... До того как мы обрели независимость от англо-саксонского ига.
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Моё Моя
Надеюсь, Далер стабильно проведёт сезон и на него обратят внимание команды посильнее Гавра. Кузаев один из лучших российских ЦП.
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Дмитрий Четвериков
Ответ CriminalJoint62
Это понятно, один Кузяев стоит как весь состав Гавра
Гавр стоит 50 мультов. В РПЛ они были бы 7 по суммарной стоимости игроков, во Франции - предпоследние
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Андрей Федоров
Ой, а шо такое, спортс? Вчера же ещё орали что наши футболисты не очень
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ri4man
Жаль раньше не попробовал
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раскаявшийся жиробас
жаль, что раньше все же не уехал
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Футбол, хоккей итд
Хорошое начало у Кузяева. Как знать, может в зимнее ТО перейдёт в более сильную команду Лиги - 1.
А может, в чемпионат посильнее французского....
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Блуждающий странник
Хоть какая-то польза есть от упадка РПЛ и отсутствия еврокубков. Наши реально начали уезжать в Европу и это уже не 1-2 игрока. И несколько парней ещё имеют реальный шанс уехать
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jam.football
Мостовой вышел из чата
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