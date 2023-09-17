«Динамо» готово пригласить Александра Мостового на тренерскую стажировку.

Об этом рассказал член совета директоров московского клуба Дмитрий Гафин.

– Александр Мостовой хочет на стажировку в « ». Готовы его пригласить?

– С удовольствием!

– Он говорит, что все знает о футболе, что нового ему может дать «Динамо»?

– Когда и если приедет на стажировку, пройдет ее, а потом всем расскажет, что он получил нового, а чего не получил, – сказал Гафин.

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