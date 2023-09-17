«Динамо» готово пригласить Мостового на стажировку: «С удовольствием!»
«Динамо» готово пригласить Александра Мостового на тренерскую стажировку.
Об этом рассказал член совета директоров московского клуба Дмитрий Гафин.
– Александр Мостовой хочет на стажировку в «Динамо». Готовы его пригласить?
– С удовольствием!
– Он говорит, что все знает о футболе, что нового ему может дать «Динамо»?
– Когда и если Александр Мостовой приедет на стажировку, пройдет ее, а потом всем расскажет, что он получил нового, а чего не получил, – сказал Гафин.
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Так что, почему бы и нет
результаты у него будут примерно как у Хохлова
спартаковец Мостовой затащит "Динамо".
"грамотно подставляться", как он сам оценивает. Судьи почему-то перестали это "грамотно оценивать".
Но Карпин очень хороший тренер. В сборной чудит, просто досаду вызывает, а как главный тренер клуба - очень высокий уровень.
Но у Мостового есть плюс - футбольный талант. Такое не пропадает. Согласно первому закону термодинамики )
И в тренерском деле проявится.
Там еще Аршавин скоро появится. Тоже в нем вижу очень сильного тренера, хотя Андрей Сергеевич сам скептически о себе, как о тренере, говорит.
Бгг
Хотя Император Александр Мостофф видит себя только главным тренером "хотя бы" в Спартаке))