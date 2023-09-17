«Динамо» готово пригласить Мостового на стажировку: «С удовольствием!»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Мостовой Дмитрий Гафин Футбол

«Динамо» готово пригласить Александра Мостового на тренерскую стажировку.

Об этом рассказал член совета директоров московского клуба Дмитрий Гафин. 

– Александр Мостовой хочет на стажировку в «Динамо». Готовы его пригласить?

– С удовольствием!

– Он говорит, что все знает о футболе, что нового ему может дать «Динамо»?

– Когда и если Александр Мостовой приедет на стажировку, пройдет ее, а потом всем расскажет, что он получил нового, а чего не получил, – сказал Гафин. 

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34 комментария

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Gord Lane
Обвел, удар, гол. Тактика !
+55
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T622222
Уфффф вы что творите я чуть не упал от первой части)) думал тренером 🤣🤣🤣🤣
+29
-1
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Nomer22
Мостовой едет стажировать Динамо
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-1
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Zed_patriot
Ответ Gord Lane
Обвел, удар, гол. Тактика !
Споткнулся в ногах, упал, пенка. Верблюд !
+20
-4
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Mihei4
Мостовой на тренировке: "Так, я - Царь, Слуцкий - клоун. Быстро скинулись мне на партейку в покер. На сбер, по номеру". Стажировка окончена.
+15
-2
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Егор Годин
Личка, вроде, на высшем уровне не играл, но чеканить наверняка умеет
Так что, почему бы и нет
+11
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Олег910
Мостовой лично проконтролирует навыки чеканки у тренеров и игроков Динамо. Всем несдавшим - запрет на профессию.
+11
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Кирилл.С-Пб
Царь сейчас новость прочитает, заплачет, нальёт стакан и включит Петлюру. 100%
+9
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Karel
Ответ Егор Годин
Личка, вроде, на высшем уровне не играл, но чеканить наверняка умеет Так что, почему бы и нет
Личка в Испании несколько лет играл, испанский язык знает. Думаю, им очень интересно будет поработать вместе. Еще и друзьями станут )
+7
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alexey alexeev
поскорее бы Мостовой получил бумажку, чтобы реальность наконец спустила дутого "царя" на землю
результаты у него будут примерно как у Хохлова
+7
-2
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Антибаскет Поповича
Это Динамо в полном составе, вместе с тренерами, скаутами, медштабом и руководством, должно ехать к Царю на стажировку. Пока каждый хотя бы сотку не начеканит, стажировка не закончится. Ещё нужно выучить наизусть все голы Мостового за Сельту.
+4
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Самозанятый
Какая такая стажировка? А деньги?!
+3
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Сергей Жарковский
Эй Динамо! Вы как Царю челобитную подаёте?
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Кокич
Динамовец Бесков затащил "Спартак",
спартаковец Мостовой затащит "Динамо".
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Karel
Ответ alexey alexeev
поскорее бы Мостовой получил бумажку, чтобы реальность наконец спустила дутого "царя" на землю результаты у него будут примерно как у Хохлова
Не хуже, чем у Карпина. Ростов ведь не хуже, чем в прошлом сезоне играет, и Комличенко так же продолжает старательно падать в штрафной.
"грамотно подставляться", как он сам оценивает. Судьи почему-то перестали это "грамотно оценивать".

Но Карпин очень хороший тренер. В сборной чудит, просто досаду вызывает, а как главный тренер клуба - очень высокий уровень.

Но у Мостового есть плюс - футбольный талант. Такое не пропадает. Согласно первому закону термодинамики )
И в тренерском деле проявится.

Там еще Аршавин скоро появится. Тоже в нем вижу очень сильного тренера, хотя Андрей Сергеевич сам скептически о себе, как о тренере, говорит.
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justbored
Ну ещё бы Царю отказать.
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Eskender
Чеканить сначала научитесь!
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bestttttttofthebest
боюсь Мостовой не согласится)
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tolobas
Расскажет, как чемпионами стать
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trashbox
Мостовой прояснит во щщи всему совету директоров и Личке, что они все никто в футболе и ничего в нём не понимают - а он царь.
Бгг
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БолельщикСоСтажем
Ооо, любители всего медийного нашли нового героя для хайпа
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Уолтер Собчак
Ответ Karel
Не хуже, чем у Карпина. Ростов ведь не хуже, чем в прошлом сезоне играет, и Комличенко так же продолжает старательно падать в штрафной. "грамотно подставляться", как он сам оценивает. Судьи почему-то перестали это "грамотно оценивать". Но Карпин очень хороший тренер. В сборной чудит, просто досаду вызывает, а как главный тренер клуба - очень высокий уровень. Но у Мостового есть плюс - футбольный талант. Такое не пропадает. Согласно первому закону термодинамики ) И в тренерском деле проявится. Там еще Аршавин скоро появится. Тоже в нем вижу очень сильного тренера, хотя Андрей Сергеевич сам скептически о себе, как о тренере, говорит.
Пропадает ещё как. Есть немалое количество больших игроков, так и не ставших большими тренерами (например, Анри). И наоборот, игроков, бывших посредственностями или вообще не игравших в большой футбол (к примеру, Клопп, который играл очень средне, или Сарри, который профессиональным футболистом не был).
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Уолтер Собчак
Ответ Karel
Личка в Испании несколько лет играл, испанский язык знает. Думаю, им очень интересно будет поработать вместе. Еще и друзьями станут )
Личка не сумасшедший, они вряд ли станут друзьями. Но будет интересно посмотреть на них вместе. Личка точно получит заряд позитива — мне кажется, общение с Мостовым очень потешное.
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Роман Попов
ну сейчас начнётся, кто не умеет чеканить "вон из команды" Саня Мостовой пришёл
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Лурц
Звёздный час Мостового настал!)))))))))))
Хотя Император Александр Мостофф видит себя только главным тренером "хотя бы" в Спартаке))
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