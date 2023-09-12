Канселу про ЛЧ: «Есть клубы, чьи шансы оценивают выше наших, но «Барселона» способна добиться больших успехов. Постараемся вернуть ее на привычный уровень»

Теги Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Жоау Канселу Футбол

Жоау Канселу высказался о перспективах «Барселоны» в Лиге чемпионов.

«Да, в последние годы «Барселона» не лучшим образом выступает в еврокубках, но это очень большой клуб. Мы постараемся вернуть ее на тот уровень, который она всегда демонстрировала в Лиге чемпионов.

Сейчас есть команды, шансы которых оцениваются выше, чем наши, но у нас очень хорошая команда, способная добиться больших успехов. Это очень молодой, но качественный состав», – сказал защитник, арендованный у «Манчестер Сити».

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13 комментариев

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Tristan...
Ответ St.7
Бавария и Сити-точно не хуже
Он об этом и говорит
+6
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instasamka
Ответ Zed_patriot
1 португез - беда 2 португеза - катастрофа
У Португалии сейчас одно из самых талантливых поколений! Им бы тренера нормального и Роналду на скамейку.
+5
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instasamka
Ответ St.7
Бавария и Сити-точно не хуже
Не читая саму новость сразу бежишь в комменты?
+4
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Леван Мкртчян
Ответ Zed_patriot
1 португез - беда 2 португеза - катастрофа
11 португезов -- чемпионы Европы
+5
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ljolik888
Из группы должны выходить это точно . Ну , а там все будет зависит от жеребьёвки. Фаворитами Барселона явно не считается , но все может быть .
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Zed_patriot
1 португез - беда
2 португеза - катастрофа
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Loli Pop
Где то я уже это слышал
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Виктор Петров
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Ответ Леван Мкртчян
11 португезов -- чемпионы Европы
кроме кристинки, разумеется
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Tristan...
Ответ llolishe
«Атлетико» (2:1, 0:2), «Юве» (0:3, 0:0) «Ромa» (4:1, 0:3).Ливерпуль(3:0,0:4)
Только сейчас поймал себя на мысли - эти позоры пришли в эпоху Бартомеу...
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