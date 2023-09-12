Канселу про ЛЧ: «Есть клубы, чьи шансы оценивают выше наших, но «Барселона» способна добиться больших успехов. Постараемся вернуть ее на привычный уровень»

Жоау Канселу высказался о перспективах «Барселоны» в Лиге чемпионов.

«Да, в последние годы « » не лучшим образом выступает в еврокубках, но это очень большой клуб. Мы постараемся вернуть ее на тот уровень, который она всегда демонстрировала в чемпионов.

Сейчас есть команды, шансы которых оцениваются выше, чем наши, но у нас очень хорошая команда, способная добиться больших успехов. Это очень молодой, но качественный состав», – сказал защитник, арендованный у «Манчестер Сити».

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