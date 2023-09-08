Товарищеский матч (U21). Россия сыграла вничью с Узбекистаном – 3:3

Теги сборная России U-21 премьер-лига Россия результаты сборная Узбекистана U-21 товарищеские матчи (сборные) Футбол

Молодежная сборная России сыграла вничью с командой Узбекистана.

Матч прошел в Узбекистане на стадионе «Бухара Арена» и завершился вничью 3:3.

Товарищеский матч

Бухара, Узбекистан

Узбекистан U21 – Россия U21 – 3:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Глебов (10), 1:1 – Уринбоев (22, с пенальти), 1:2 – Кисляк (47), 2:2 – Хайдаров (63), 3:2 – Ибраимов (65), 3:3 – Ишков (82).

Россия U21: Цулая, Рядно, Лобов, Лукиных (Бозов, 46), Рожков, Кисляк (Колтаков, 66), Батраков, Щетинин (Згурский, 58), Воинков (Ишков, 67), Глебов, Шамонин (Иванов, 58).

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12 комментариев

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Фёдор Кузнецов
Ответ Mihail0910
Кто нибудь без гугла вспомнит, когда последний раз побежлала сборная России основная или молодёжная?
Россия у Ирака, молодёжка помню обыгрывала Испанию за пару месяцев до бана, после не следил за играми
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Клирик
Кирилл Глебов и Матвей Кисляк отметились голами за молодёжную сборную России 🇷🇺

Встреча против сборной Узбекистана закончилась со счётом 3:3, в игре также приняли участие наши воспитанники Лука Згурский и Михаил Рядно, на счету которого голевая передача.
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Честный контроль
Армейские ребята зажгли! Молодцы!
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Давид Кочинян
Глебов и Ишков на голову сильнее всех на поле. Уральские ребята с железным характером 🫵🏼
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Ярик01
И наша молодёжная команда продолжает беспроигрышную серию!!!
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Саша Котляров
Молодцы👍👍👍 больше побед
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Shuller18
Рад за ребят из ЦСКА, второй гол чисто армейский вышел: Кисляк с передачи Рядно.
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Давид Кочинян
Ответ Архитектор Мендисабаль
Глебов вроде из Ростова.
Кирилл Глебов из Челябинска.
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