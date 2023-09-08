Товарищеский матч (U21). Россия сыграла вничью с Узбекистаном – 3:3

Молодежная сборная России сыграла вничью с командой Узбекистана.

Матч прошел в Узбекистане на стадионе «Бухара Арена» и завершился вничью 3:3.

Товарищеский матч

Бухара, Узбекистан

Узбекистан U21 – Россия U21 – 3:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Глебов (10), 1:1 – Уринбоев (22, с пенальти), 1:2 – Кисляк (47), 2:2 – Хайдаров (63), 3:2 – Ибраимов (65), 3:3 – Ишков (82).

Россия U21: Цулая, Рядно, Лобов, Лукиных (Бозов, 46), Рожков, Кисляк (Колтаков, 66), Батраков, Щетинин (Згурский, 58), Воинков (Ишков, 67), Глебов, Шамонин (Иванов, 58).

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS