Товарищеский матч (U21). Россия сыграла вничью с Узбекистаном – 3:3
Молодежная сборная России сыграла вничью с командой Узбекистана.
Матч прошел в Узбекистане на стадионе «Бухара Арена» и завершился вничью 3:3.
Товарищеский матч
Бухара, Узбекистан
Узбекистан U21 – Россия U21 – 3:3 (1:1)
Голы: 0:1 – Глебов (10), 1:1 – Уринбоев (22, с пенальти), 1:2 – Кисляк (47), 2:2 – Хайдаров (63), 3:2 – Ибраимов (65), 3:3 – Ишков (82).
Россия U21: Цулая, Рядно, Лобов, Лукиных (Бозов, 46), Рожков, Кисляк (Колтаков, 66), Батраков, Щетинин (Згурский, 58), Воинков (Ишков, 67), Глебов, Шамонин (Иванов, 58).
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Встреча против сборной Узбекистана закончилась со счётом 3:3, в игре также приняли участие наши воспитанники Лука Згурский и Михаил Рядно, на счету которого голевая передача.