Сборная Италии отстает от Украины на 3 очка в отборе Евро-2024, имея матч в запасе. Англия лидирует в группе

Сборная Италии не смогла догнать Украину в группе квалификации Евро-2024.

Закончился игровой день в группе C квалификации Евол-2024. 9 сентября сборная Украины принимала команду , а Италия играла с Северной Македонией на выезде. Оба матча завершились со счетом 1:1.

Лидерство в группе сохраняет сборная Англии – она набрала 13 очков после 5 матчей. Команда Украины занимает 2-е место с 7 баллами после 4 проведенных туров.

Действующие чемпионы Европы, сборная Италии, идут третьими, набрав 4 очка в 3 матчах. Столько же баллов у Северной Македонии после 4 игр, она занимает 4-ю строчку.

Сборная Мальты идет последней – она не набрала ни одного очка после 4 туров.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS