Сборная Италии отстает от Украины на 3 очка в отборе Евро-2024, имея матч в запасе. Англия лидирует в группе

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Сборная Италии не смогла догнать Украину в группе квалификации Евро-2024.

Закончился игровой день в группе C квалификации Евол-2024. 9 сентября сборная Украины принимала команду Англии, а Италия играла с Северной Македонией на выезде. Оба матча завершились со счетом 1:1. 

Лидерство в группе сохраняет сборная Англии – она набрала 13 очков после 5 матчей. Команда Украины занимает 2-е место с 7 баллами после 4 проведенных туров. 

Действующие чемпионы Европы, сборная Италии, идут третьими, набрав 4 очка в 3 матчах. Столько же баллов у Северной Македонии после 4 игр, она занимает 4-ю строчку. 

Сборная Мальты идет последней – она не набрала ни одного очка после 4 туров.

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5 комментариев

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Фанат Лионеля Месси
Удачи украинцам 12 сентября
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trav
Итальяшки просто позорище
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kdmi1986
С детства за Македонию
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oren/muti
страшно за Италию(
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