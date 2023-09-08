Дешам о 2:0 с Ирландией: «Жаль, что забили лишь дважды, учитывая количество голевых моментов»
Дидье Дешам оценил победу сборной Франции над Ирландией (2:0) в отборе Евро-2024.
«Единственное, о чем жалею, что забили лишь дважды, учитывая количество голевых моментов.
Не знаю, сколько раз Тчуамени сегодня коснулся мяча. Впечатляет его умение отбирать и двигать мяч. Снимаю перед ним шляпу», – сказал главный тренер сборной Франции.
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