Дешам о 2:0 с Ирландией: «Жаль, что забили лишь дважды, учитывая количество голевых моментов»

Дидье Дешам оценил победу сборной Франции над Ирландией (2:0) в отборе Евро-2024.

«Единственное, о чем жалею, что забили лишь дважды, учитывая количество голевых моментов.

Не знаю, сколько раз сегодня коснулся мяча. Впечатляет его умение отбирать и двигать мяч. Снимаю перед ним шляпу», – сказал главный тренер сборной .

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