«Бетис» купил у «Барселоны» Абде за 7,5 млн евро и продал Акуоку «Лиону» за 3 млн

«Барселона» продала Абде Эззальзули «Бетису».

За 21-летнего полузащитника каталонцы выручили 7,5 млн евро. Также у них есть право обратного выкупа футболиста и возможность получить 50% от суммы следующего трансфера.

Марокканец прошлый сезон провел в «Осасуне» и за 28 игр в отметился 4 голами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: twitter.com/RealBetis_en

Вдобавок « » за 3 млн евро продал « » полузащитника . Испанский клуб получит 20% от прибыли в случае перепродажи ивуарийца.

Показатели 25-летнего игрока можно изучить тут.

Фото: ol.fr

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