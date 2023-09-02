«Бетис» купил у «Барселоны» Абде за 7,5 млн евро и продал Акуоку «Лиону» за 3 млн

Теги Лион Барселона Бетис лига 1 Франция Ла Лига трансферы Поль Акуоку деньги Абде Эззальзули Футбол

«Барселона» продала Абде Эззальзули «Бетису».

За 21-летнего полузащитника каталонцы выручили 7,5 млн евро. Также у них есть право обратного выкупа футболиста и возможность получить 50% от суммы следующего трансфера.

Марокканец прошлый сезон провел в «Осасуне» и за 28 игр в Ла Лиге отметился 4 голами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: twitter.com/RealBetis_en

Вдобавок «Бетис» за 3 млн евро продал «Лиону» полузащитника Поля Акуоку. Испанский клуб получит 20% от прибыли в случае перепродажи ивуарийца.

Показатели 25-летнего игрока можно изучить тут.

Фото: ol.fr

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31 комментарий

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Gouliash
не то чтобы Абде был так уж и хорош, но 7.5 лямов за такого игрока на неистекающем контракте как-то очень скромно. видимо, срочно нужно было кого-то продать, чтобы зарегистрировать Канселу и Феликса.
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+61
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rigobersong
Жаль, уж в ротации точно не помешал, 5 атакующих игроков на 3 позиции, 1 из которых 16ти летний школьник, слабовато конечно на длинной дистанции:)
+30
-9
+21
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Маратбек Абакиров
Ответ Махмуд Адылов
Комментарий удален модератором
но не таких условиях! если надо мы можем выкупить за те же деньги! а если он реально станет звездой, но по какой то причине окажется нам не нужным! у нас есть 50% с продажи в полне выгодно чем просто продать за 20 лямов...
+18
-3
+15
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Altim
А вот это - ужасная новость. За 7,5 лямов?? Да он 30 стоит минимум. Он хороший перспективный игрок! Зачем его продали? Чтобы арендовать Феликса, который особо Барсе не был нужен, просто сам попросился? Отдали бы хотя бы тоже в аренду тогда, хотя Чави его оставить вроде хотел даже.
+17
-11
+6
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Маратбек Абакиров
Ответ rigobersong
Жаль, уж в ротации точно не помешал, 5 атакующих игроков на 3 позиции, 1 из которых 16ти летний школьник, слабовато конечно на длинной дистанции:)
Зимой ждем Роке. и надеюсь купим кого нибудь))
+9
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M. Shinoda
Ответ ZaSvabody
Надеюсь, новость неполная и там есть обратный выкуп не за все деньги мира.
Обратный выкуп есть, как и 50% процентов прибыли при его продаже
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Bob Ganiev
Ответ Altim
А вот это - ужасная новость. За 7,5 лямов?? Да он 30 стоит минимум. Он хороший перспективный игрок! Зачем его продали? Чтобы арендовать Феликса, который особо Барсе не был нужен, просто сам попросился? Отдали бы хотя бы тоже в аренду тогда, хотя Чави его оставить вроде хотел даже.
если он 30 стоит, то почему никто не предложил 30?
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Ashot Kafka
Сити вчера такого же уровня игрока (а может и хуже) за 45 продал
+8
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+4
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Unknown 13_
всего лишь 7.5 за такого пахаря ? Барса что вы творите он минум 20 лямов стоило , лучше в аренду надо было отдавать
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василий иванов
Ответ Altim
А вот это - ужасная новость. За 7,5 лямов?? Да он 30 стоит минимум. Он хороший перспективный игрок! Зачем его продали? Чтобы арендовать Феликса, который особо Барсе не был нужен, просто сам попросился? Отдали бы хотя бы тоже в аренду тогда, хотя Чави его оставить вроде хотел даже.
да потому что Фелиш работает с Мендешем, который впихивает Барсе все что плохо лежит, а Лапорта видимо имеет с этого свой процент где-то в офшорах.
+11
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+3
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Бускетс это позиция
Ответ Gouliash
не то чтобы Абде был так уж и хорош, но 7.5 лямов за такого игрока на неистекающем контракте как-то очень скромно. видимо, срочно нужно было кого-то продать, чтобы зарегистрировать Канселу и Феликса.
не, после того как Лапорта выписал гарантию на 20 миллионов мы могли зарегестрировать обоих Жоау, это Абде попросился в последний день ТО(почему раньше молчал непонятно)
так он ещё и хотел уйти только в Испанию, вот вариантов почти и не осталось, когда вроде договорились с Бетисом на 10 млн+50% прав у нас остаётся, оказалось что для их ФФП эта покупка в нагрузку, вот из-за хороших отношений между клубами и скинули 2,5 миллиона
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AurelioDeLaurentis
Ответ василий иванов
да потому что Фелиш работает с Мендешем, который впихивает Барсе все что плохо лежит, а Лапорта видимо имеет с этого свой процент где-то в офшорах.
вполне возможно, нельзя допустить клубу влияния агентов через игроков
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Артём Нереальный
Ответ Altim
А вот это - ужасная новость. За 7,5 лямов?? Да он 30 стоит минимум. Он хороший перспективный игрок! Зачем его продали? Чтобы арендовать Феликса, который особо Барсе не был нужен, просто сам попросился? Отдали бы хотя бы тоже в аренду тогда, хотя Чави его оставить вроде хотел даже.
да какой 30? парню через несколько месяцев 22 года, он особо никак себя не проявил, а если игры смотришь, то по его моментам можно понять, что он играет, постоянно смотря на мяч, голову никогда не поднимает. тем более есть обратный выкуп за 20 лямов, если стрельнет. так что твои "стоит как минимум 30" на фоне обратного выкупа за 20 выглядит ещë забавнее. так что всë чётко
+2
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Фанат спорта01
Ответ Маратбек Абакиров
но не таких условиях! если надо мы можем выкупить за те же деньги! а если он реально станет звездой, но по какой то причине окажется нам не нужным! у нас есть 50% с продажи в полне выгодно чем просто продать за 20 лямов...
не за те же деньги а за 15млн.
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Рэд Уайт
Ответ ZaSvabody
Надеюсь, новость неполная и там есть обратный выкуп не за все деньги мира.
там есть как обратный выкуп так и 50% прав,пошли на устурки бетису с которыми у них хорошие отношения,а тау изначально за 10 договорились,но бетис не проходит по ффп
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yulay
Ответ Gouliash
не то чтобы Абде был так уж и хорош, но 7.5 лямов за такого игрока на неистекающем контракте как-то очень скромно. видимо, срочно нужно было кого-то продать, чтобы зарегистрировать Канселу и Феликса.
7.5 млн потому что Барса рассчитывает на 50% дохода от последующей продажи. На следующий трансфер и расчет: за счет постоянной игры, молодой пацан может прилично вырасти в мастерстве и, соответственно, цене.
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Игорь М.
Ответ Ashot Kafka
Сити вчера такого же уровня игрока (а может и хуже) за 45 продал
там надбавка за паспорт и игру в обойме топ-клуба АПЛ
+1
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Маратбек Абакиров
Ответ Budabuda
больше покупок не будет.
откуда такая инфа? ну если твоя правда, то арендуем. мы же в кризисе.
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NottinghamForest79
Ответ Altim
А вот это - ужасная новость. За 7,5 лямов?? Да он 30 стоит минимум. Он хороший перспективный игрок! Зачем его продали? Чтобы арендовать Феликса, который особо Барсе не был нужен, просто сам попросился? Отдали бы хотя бы тоже в аренду тогда, хотя Чави его оставить вроде хотел даже.
перспективный игрок в первый сезон в 21 год забивает 10 голов и 4 паса даёт.. эт середняк
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Маратбек Абакиров
Ответ Фанат спорта01
не за те же деньги а за 15млн.
15млн - 50% = 7,5 млн
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Ярый член
шейхи наверно угорают над этими цифрами
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ZaSvabody
Ответ Altim
А вот это - ужасная новость. За 7,5 лямов?? Да он 30 стоит минимум. Он хороший перспективный игрок! Зачем его продали? Чтобы арендовать Феликса, который особо Барсе не был нужен, просто сам попросился? Отдали бы хотя бы тоже в аренду тогда, хотя Чави его оставить вроде хотел даже.
Надеюсь, новость неполная и там есть обратный выкуп не за все деньги мира.
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Итачи Учиха
Ну что ж. Слили Абде и Нико. Будет интересно посмотреть за их прогрессом.
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TJ tigra
Это очень мало за Абде. Лучше бы оставили тогда уж. Но, видимо, была необходимость продажи. Но это прям даром.
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AurelioDeLaurentis
Ответ Altim
А вот это - ужасная новость. За 7,5 лямов?? Да он 30 стоит минимум. Он хороший перспективный игрок! Зачем его продали? Чтобы арендовать Феликса, который особо Барсе не был нужен, просто сам попросился? Отдали бы хотя бы тоже в аренду тогда, хотя Чави его оставить вроде хотел даже.
тоже удивлен этой новостью
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