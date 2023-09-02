«Бетис» купил у «Барселоны» Абде за 7,5 млн евро и продал Акуоку «Лиону» за 3 млн
«Барселона» продала Абде Эззальзули «Бетису».
За 21-летнего полузащитника каталонцы выручили 7,5 млн евро. Также у них есть право обратного выкупа футболиста и возможность получить 50% от суммы следующего трансфера.
Марокканец прошлый сезон провел в «Осасуне» и за 28 игр в Ла Лиге отметился 4 голами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: twitter.com/RealBetis_en
Вдобавок «Бетис» за 3 млн евро продал «Лиону» полузащитника Поля Акуоку. Испанский клуб получит 20% от прибыли в случае перепродажи ивуарийца.
Показатели 25-летнего игрока можно изучить тут.
Фото: ol.fr
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так он ещё и хотел уйти только в Испанию, вот вариантов почти и не осталось, когда вроде договорились с Бетисом на 10 млн+50% прав у нас остаётся, оказалось что для их ФФП эта покупка в нагрузку, вот из-за хороших отношений между клубами и скинули 2,5 миллиона