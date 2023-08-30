Гацкан о поведении Дзюбы: «Для общественности это плохо: есть много детей, фанатов. Наша молодежь должна видеть пример»

Теги Локомотив Артем Дзюба Александр Гацкан премьер-лига Россия Футбол

Александр Гацкан оценил поведение форварда «Локомотива» Артема Дзюбы вне футбола.

«Поведение Дзюбы — это его стиль и видение жизни. Он так себя ведет. Я бы так себя не вел. Дзюба хороший и качественный футболист, а вне футбола у него другой стиль.

Для общественности это плохо: есть много детей, фанатов. Наша молодежь должна видеть пример, сравниваться с ними с хорошей стороны. Чем больше будет правильных людей, тем лучше будет поведение людей и наша культура», — сказал экс-полузащитник «Ростова».

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4 комментария

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Очки Дани Алвеса
Расскажите молодым про эффект ореола, и тогда не нужно будет всех футболистов костерить за «плохой пример подрастающему поколению».
У нас же как: хороший певец/актер/профессионал - значит должен быть хорошим человеком. Примером. А никто никому не должен. Мудаковатые профессионалы не перестают быть профессионалами.
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