«Челси» связался с «Арсеналом» по поводу трансфера Смит-Роу. «Канониры» не хотят продавать хавбека конкурентам (Daily Mail)

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Эмил Смит-Роу Футбол

«Арсенал» не хочет продавать Эмила Смит-Роу «Челси».

Ранее стало известно, что «синие» рассматривают вариант с трансфером полузащитника «канониров». По информации Daily Mail, «Челси» связался с «Арсеналом» по поводу возможной сделки.

«Арсенал» ответил, что клуб не намерен продавать игрока своим прямым конкурентам. Считается, что предложение на сумму, превышающую рыночную, может убедить «канониров» отпустить хавбека, но вероятность такой сделки минимальна. 

Смит-Роу 12 раз сыграл за «Арсенал» в АПЛ-2022/23 и отдал 2 результативных паса. Его статистику можно найти здесь.

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11 комментариев

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Майкл Кирк Дуглас
не знал,что Арсенал борется за выживание
+16
-4
+12
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Паша
Конкурентам то понятно, а Челси почему не продают?
+12
-3
+9
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Born is the King
В скобках нужно указывать ,что это Daily mail, чтобы этот бред можно было и не открывать
+10
-3
+7
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Bogdan
Маунта отпустили, хотят позвать Смит-Роу, ничего не понимаю
+3
-1
+2
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madaev
А причем здесь конкуренция
+4
-3
+1
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Томаш Спенсер
Арсенал тоже в шип собрался что ли, или я не понял про конкурентов... 🤔
+2
-1
+1
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Lindeman
Ответ Born is the King
В скобках нужно указывать ,что это Daily mail, чтобы этот бред можно было и не открывать
Что не так с этим источником? Реально не в курсе
+2
-2
0
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Born is the King
Ответ Lindeman
Что не так с этим источником? Реально не в курсе
The Sun, Daily mail, Standard самые недостоверные источники среди англо СМИ
+2
-2
0
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Lindeman
Ответ Born is the King
The Sun, Daily mail, Standard самые недостоверные источники среди англо СМИ
Кое какую инфу про них нашёл, но там в основном про политику недостоверно насчёт спорта ничего такого не нашёл, да я и в поиск и неуглублялся
0
0
0
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