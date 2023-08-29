«Челси» связался с «Арсеналом» по поводу трансфера Смит-Роу. «Канониры» не хотят продавать хавбека конкурентам (Daily Mail)

«Арсенал» не хочет продавать Эмила Смит-Роу «Челси».

Ранее стало известно, что «синие» рассматривают вариант с трансфером полузащитника «канониров». По информации Daily Mail, « » связался с « » по поводу возможной сделки.

«Арсенал» ответил, что клуб не намерен продавать игрока своим прямым конкурентам. Считается, что предложение на сумму, превышающую рыночную, может убедить «канониров» отпустить хавбека, но вероятность такой сделки минимальна.

12 раз сыграл за «Арсенал» в АПЛ-2022/23 и отдал 2 результативных паса. Его статистику можно найти здесь.

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