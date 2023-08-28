«Челси» интересны полузащитники «Барселоны» и «Арсенала».

Как передает Daily Mail, «синие» рассматривают возможность приобретения , и .

Главный тренер лондонцев Маурисио Почеттино хочет усилить атаку и был бы не против подписания таких футболистов.

Пока интерес к ним не особенно велик, но эта троица входит в число обсуждаемых кандидатур.

Рафинья провел в прошлом сезоне 36 матчей в Ла Лиге и забил 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

На счету Торреса 33 игры в минувшем чемпионате Испании и 4 мяча. Детально его показатели можно изучить тут.

Смит-Роу 12 раз сыграл за « » в АПЛ-2022/23 и отдал 2 результативных паса. Дополнительные данные – по этой ссылке.

«Челси» играет без спонсора – ждет одобрения АПЛ. К новому партнеру были вопросы – создан за неделю до сделки

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку