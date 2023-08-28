«Челси» интересуется Рафиньей и Торресом из «Барселоны» и Смит-Роу из «Арсенала» (Daily Mail)
«Челси» интересны полузащитники «Барселоны» и «Арсенала».
Как передает Daily Mail, «синие» рассматривают возможность приобретения Феррана Торреса, Рафиньи Диаса и Эмила Смит-Роу.
Главный тренер лондонцев Маурисио Почеттино хочет усилить атаку и был бы не против подписания таких футболистов.
Пока интерес к ним не особенно велик, но эта троица входит в число обсуждаемых кандидатур.
Рафинья провел в прошлом сезоне 36 матчей в Ла Лиге и забил 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
На счету Торреса 33 игры в минувшем чемпионате Испании и 4 мяча. Детально его показатели можно изучить тут.
Смит-Роу 12 раз сыграл за «Арсенал» в АПЛ-2022/23 и отдал 2 результативных паса. Дополнительные данные – по этой ссылке.
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Торрес кстати сам никуда не уйдет в этом году. Может в следующем, но в этом он сделал ставку на себя. Это видно. Без борьбы из барсы не уйдет.