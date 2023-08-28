«Челси» интересуется Рафиньей и Торресом из «Барселоны» и Смит-Роу из «Арсенала» (Daily Mail)

Теги Челси премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Арсенал возможные трансферы Маурисио Почеттино Рафинья Диас Ферран Торрес Эмил Смит-Роу Футбол

«Челси» интересны полузащитники «Барселоны» и «Арсенала».

Как передает Daily Mail, «синие» рассматривают возможность приобретения Феррана Торреса, Рафиньи Диаса и Эмила Смит-Роу.

Главный тренер лондонцев Маурисио Почеттино хочет усилить атаку и был бы не против подписания таких футболистов.

Пока интерес к ним не особенно велик, но эта троица входит в число обсуждаемых кандидатур.

Рафинья провел в прошлом сезоне 36 матчей в Ла Лиге и забил 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

На счету Торреса 33 игры в минувшем чемпионате Испании и 4 мяча. Детально его показатели можно изучить тут.

Смит-Роу 12 раз сыграл за «Арсенал» в АПЛ-2022/23 и отдал 2 результативных паса. Дополнительные данные – по этой ссылке.

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43 комментария

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llolishe
Боули скоро Тома Круза позовет играть за Челси
+53
-1
+52
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Ddd Ox
Нет смысла продавать Торреса. По сути, единственный нападающий в команде, который показывает яркую игру, особенно на фоне выдохнувшегося Лёвы
+27
-2
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Fan of Sport
Как бы смешно не звучало, но Торрес сейчас и Барселоне очень нужен, а учитывая его шикарную форму и не лучшую форму Левандовски, то он может и основным игроком стать. Рафинья тем более.
+25
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Vlados 86
Уже три дня не покупал никого Боэли, ломка...
+20
-1
+19
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rigobersong
Ответ SaH4r.
Если 40+ млн за Торреса предложат, то нужно упаковывать, хотя это Челси, может по привычке и 100 предложить
За 40+ челси может разве что Абде взять:)
+23
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+17
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rigobersong
Доку стоит 60, Антони из Голландии с 5ю голами за сезон стоил 100, Рафинья с великолепный сезоном в Барселоне и прекрасной статистикой должен стоить 100+ это рыночная цена!:))
+21
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+16
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red hikkikomori
Ответ Jlaw
Боули лудоман
шопоголик
+9
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SaH4r.
Если 40+ млн за Торреса предложат, то нужно упаковывать, хотя это Челси, может по привычке и 100 предложить
+16
-10
+6
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мать Зетмира
Ответ llolishe
Боули скоро Тома Круза позовет играть за Челси
И тот согласится.)
+6
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Покерный Футбол
Ответ мать Зетмира
И тот согласится.)
И без дублера.
+5
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FanRocstar
От бы Серджи Роберто в Челси отправить, за лямов 50, Должун будет рад.)👌
+4
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Павел Гребнев
Ямал смотрится интереснее Рафиньи, а в перспективе и гораздо более сильным игроком. Но он пока слишком молод, и как минимум сезон нужно обкатывать его в интенсивной, но все же ротации. Поэтому на его позиции должен быть хороший сменщик. Феррана продавать нельзя, этот парень себя ещё покажет.
+4
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Вячеслав Новиков
100 за каждого и можно начинать разговор
+3
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deadjoker
История с Обамой их ничему не научила похоже.
+3
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bangura00
Боэли ирает в Фифа!
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Вячеслав Новиков-Володько
Ответ Vlados 86
Уже три дня не покупал никого Боэли, ломка...
🤣🤣🤣
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Jlaw
Боули лудоман
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Ansu Fati
Ответ Hi Hi
За что минусы?
За необоснованный высер, что непонятного? Кого сейчас можно купить за 10 млн? Челси Пулишича с 1 голом за сезон продали за 22 млн. У Торреса 3+1 за 3 матча с начала сезона и во всех 3 выходил на замену, сыграл в общей сложности 75 минут.
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Любезный Коссутий
еще миллионов 200 Боели придется выложить. не самые большие для него деньги, прямо скажем.
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TJ tigra
В дальнейшем возможно кого-то и продали бы, но сейчас этот интерес не вовремя. Не продадут, один - игрок основного состава, второй - первый на подмене не забивающего основного форварда. И возможно (возможно) при подобном темпе станет основным.
Торрес кстати сам никуда не уйдет в этом году. Может в следующем, но в этом он сделал ставку на себя. Это видно. Без борьбы из барсы не уйдет.
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Bob Ganiev
Торрес не продается :))
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Karl0709
Я представляю как Должун обрадуется 😁😁😁.
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Алексей Александрович
Хочется сказать куда еще???
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Hi Hi
Ответ Ansu Fati
За необоснованный высер, что непонятного? Кого сейчас можно купить за 10 млн? Челси Пулишича с 1 голом за сезон продали за 22 млн. У Торреса 3+1 за 3 матча с начала сезона и во всех 3 выходил на замену, сыграл в общей сложности 75 минут.
раз в год и палка стреляет
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barca1899messi
Ответ Vlados 86
Уже три дня не покупал никого Боэли, ломка...
🤣🤣🤣🤣💯💯
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