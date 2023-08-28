Бензема травмировал бедро в 1-м тайме матча с «Аль-Вахдой». У француза 1 гол в 4 матчах саудовской лиги

Карим Бензема получил травму в матче с «Аль-Вахдой».

У форварда « » возникли проблемы с левым бедром в 1-м тайме матча 4-го тура лиги Саудовской Аравии. Он был заменен на 42-й минуте.

Вместо француза на поле появился полузащитник Жота Невеш.

Бензема провел четыре игры в чемпионате в этом сезоне, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: кадр из трансляции Saudi Sports Company

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