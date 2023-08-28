Бензема травмировал бедро в 1-м тайме матча с «Аль-Вахдой». У француза 1 гол в 4 матчах саудовской лиги

Теги Карим Бензема травмы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Здоровье Футбол

Карим Бензема получил травму в матче с «Аль-Вахдой».

У форварда «Аль-Иттихада» возникли проблемы с левым бедром в 1-м тайме матча 4-го тура лиги Саудовской Аравии. Он был заменен на 42-й минуте.

Вместо француза на поле появился полузащитник Жота Невеш.

Бензема провел четыре игры в чемпионате в этом сезоне, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: кадр из трансляции Saudi Sports Company

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3 комментария

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Gestor_36
без политпроекта сложно каримчику
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Милитриса Кирбитьевна
Нужна адаптация с травы на песок, хоть он и золотой.
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Vinnipukh Vinni
Вовремя Бензема подловил арабов.
Если бы отказался, через год таких денег травматичному ветерану уже не дали бы.
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