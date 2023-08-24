Бензема впервые забил в лиге Саудовской Аравии – в 3-м туре. У него 4 гола и 2 ассиста в 7 матчах за «Аль-Иттихад»

Теги Карим Бензема высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Аль-Рияд Футбол

Карим Бензема забил первый гол в чемпионате Саудовской Аравии.

Нападающий открыл счет в матче 3-го тура с «Аль-Риядом» (2:0, первый тайм).

Экс-игрок «Реала» проводит 7-й матч за «Аль-Иттихад» во всех турнирах. За этот период он забил 4 гола и отдал две результативные передачи.

Статистику француза в чемпионате Саудовской Аравии можно изучить здесь.

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8 комментариев

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Родя Раскольников
Ответ Дмитрий Крутенко
Как же жаль, что он покинул Европу и мы больше не сможем насладиться игрой этого гения на высшем уровне.
Бензема, конечно, замечательнейший игрок, но если бы его хотя бы пару-тройку лет назад кто-то назвал гением, то этого человека единогласно определили бы в дурку.
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Дмитрий Крутенко
Как же жаль, что он покинул Европу и мы больше не сможем насладиться игрой этого гения на высшем уровне.
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ Victor Victor
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а может вы не поняли суть ответа?

Вы имеете ввиду что европейский футбол высший уровень и т.п...
А я именно Бенза имею ввиду и он играет на высшем уровне.
Никто почему то признать не хочет, что саудиты переманили к себе многих звёзд и эти футболисты далеко не сбитые лётчики.
Уже даже молодых покупают.
Я не говорю что уровень футбола у них завтра будет такой же как в Европе, но уже за чемпионатом Португалии или Греции, точно так не будут следить как за чемпионатом СА.
И напишите сейчас мне что это будет не так и я ничего так и не понял...
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Victor Victor
Ответ Barsa! bolshe chem klub
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real19024ver
Ответ Родя Раскольников
Бензема, конечно, замечательнейший игрок, но если бы его хотя бы пару-тройку лет назад кто-то назвал гением, то этого человека единогласно определили бы в дурку.
Тогда все большие газеты и спорт. аналитики +топовые игроки могут смело заказывать себе туда билет по мнению юзера Роди. Я тебе больше скажу, даже лет 5-6 назад его называли таким даже больше, чем сейчас. И вот кто-то ту чушь, что ты написал, ещё и плюсует...
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