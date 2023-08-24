Бензема впервые забил в лиге Саудовской Аравии – в 3-м туре. У него 4 гола и 2 ассиста в 7 матчах за «Аль-Иттихад»

Карим Бензема забил первый гол в чемпионате Саудовской Аравии.

Нападающий открыл счет в матче 3-го тура с «Аль-Риядом» (2:0, первый тайм).

Экс-игрок «Реала» проводит 7-й матч за «Аль-Иттихад» во всех турнирах. За этот период он забил 4 гола и отдал две результативные передачи.

Статистику француза в чемпионате Саудовской Аравии можно изучить здесь.

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