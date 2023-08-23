В воскресенье, 27 августа, сыграют Ньюкасл и Ливерпуль в 3 туре АПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Ньюкасл – Ливерпуль

Начало матча запланировано на 18:30 по московскому времени.

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Прогноз на матч Ньюкасл – Ливерпуль

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