Лига чемпионов. 3-й раунд. АЕК против «Динамо» Загреб
АЕК примет загребское «Динамо» в матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
Игра в Греции была перенесена на 19 августа из-за массовой драки фанатов в Афинах и гибели болельщика.
Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд плей-офф, где сыграет с бельгийским «Антверпеном».
Лига чемпионов
3-й квалификационный раунд
Ответный матч
- Дата проведения
- 19 августа, 21.45, «OPAP Arena»
Первый матч: 2:1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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