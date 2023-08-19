Лига чемпионов. 3-й раунд. АЕК против «Динамо» Загреб

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АЕК примет загребское «Динамо» в матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Игра в Греции была перенесена на 19 августа из-за массовой драки фанатов в Афинах и гибели болельщика.

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд плей-офф, где сыграет с бельгийским «Антверпеном». 

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд

Ответный матч

АЕК Греция – Динамо Загреб Хорватия
Дата проведения
19 августа, 21.45, «OPAP Arena»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 2:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Лиги чемпионов

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