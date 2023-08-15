«Ньюкасл» хочет арендовать Тирни, «Арсенал» – продать. У «сорок» нет денег на защитника из-за ФФП

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Киран Тирни Футбол

«Ньюкасл» рассчитывает подписать Кирана Тирни до закрытия трансферного окна.

Как утверждает корреспондент Sky Sports Кит Дауни, «сороки» предпочли бы арендовать защитника, поскольку из-за необходимости соблюдать финансовый фэйр-плей сейчас не могут позволить себе его приобрести. Они были бы готовы это сделать в 2024 году, если бы в арендное соглашение был включен пункт о выкупе.

При этом «Арсенал» настроен на продажу Тирни и во временных решениях не заинтересован.

В АПЛ-2022/23 шотландец провел 27 матчей и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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21 комментарий

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rigobersong
Ньюкасл расчетливо тратил деньги и не взрывал рынок - виновен!

Челси зарядил 1 миллиард за 2 года - можете продолжать вечеринку, на очереди Лавиа!:))
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Доминатор3000
Учитывая травму Тимбера,его нельзя отпускать.
Зинченко тоже травматичен…
Тем более в аренду!
Если продать и купить замену,ладно.
Надеюсь в клубе всерьёз не рассчитывают на Тавареша,он не уровня Арсенала игрок…
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Arima Baki
Ответ Профессор из Кобхэма
Ну когда Ньюкасл начнет зарабатывать, как Челси и так же продавать игроков, тогда смогут себе позволить такие траты.
самое забавное сам Челси в свое время потратил в первый сезон безумные на тот момент 200 миллионов за одно ТО, не сказал бы что они тратили свои честно заработанные деньги
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Кулёс
Ответ rigobersong
Ньюкасл расчетливо тратил деньги и не взрывал рынок - виновен! Челси зарядил 1 миллиард за 2 года - можете продолжать вечеринку, на очереди Лавиа!:))
Зашел написать про это)
А уже сделано))
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Born is the King
Ответ Arima Baki
самое забавное сам Челси в свое время потратил в первый сезон безумные на тот момент 200 миллионов за одно ТО, не сказал бы что они тратили свои честно заработанные деньги
Чё за бред? Челси тогда потратил 120 млн и самой дорогой покупкой был Креспо за 18 млн
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Алекс Мелкумян
Ну пусть в аренду возьмут с обязательством выкупа через год 🤷‍♂️
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rigobersong
Ответ DolJun
у тебя есть проблема? поговорим об этом?)
У меня каникулы, какие проблемы?:)
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