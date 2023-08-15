«Ньюкасл» хочет арендовать Тирни, «Арсенал» – продать. У «сорок» нет денег на защитника из-за ФФП

«Ньюкасл» рассчитывает подписать Кирана Тирни до закрытия трансферного окна.

Как утверждает корреспондент Sky Sports Кит Дауни, «сороки» предпочли бы арендовать защитника, поскольку из-за необходимости соблюдать финансовый фэйр-плей сейчас не могут позволить себе его приобрести. Они были бы готовы это сделать в 2024 году, если бы в арендное соглашение был включен пункт о выкупе.

При этом « » настроен на продажу и во временных решениях не заинтересован.

В АПЛ-2022/23 шотландец провел 27 матчей и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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