Экс-арбитр Галлахер о стыке Онана и Калайджича: «Фол и пенальти, ВАР было необходимо вмешаться и изменить решение»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия судьи Вулверхэмптон Саймон Хупер Дермот Галлахер Майкл Солсбери видеоповторы Андре Онана Саша Калайджич Футбол

Экс-арбитр Дермот Галлахер считает, что Андре Онана фолил на Саше Калайджиче.

В добавленное время 2-го тайма матча «МЮ» и «Вулверхэмптона» (1:0) Онана столкнулся с Калайджичем в штрафной при выходе из ворот. Арбитр Саймон Хупер после просмотра видеоповтора расценил эпизод как игровой момент и решил не назначать пенальти.

«Глядя на изображения, я думаю, что судья на поле должен был все понять. Посмотрите, где находится Саймон Хупер и куда продвинулся Андре Онана – он вышел довольно далеко, и Саймон мог все это видеть. Онана врезался в игрока, и пенальти здесь просто необходимо было назначить. Это должен был быть фол.

Думаю, ВАР должен был отменить решение. Но мне интересно, сказали ли судьям про более высокий порог – никто на самом деле не знает, где этот порог находится, потому что уровень терпимости одного человека несколько отличается от другого. Думаю, что Майкл Солсбери на ВАР довел это до абсолютного предела. Без сомнения, это должен был быть пенальти, и ВАР было необходимо вмешаться», – сказал Галлахер.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

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11 комментариев

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blаncо
Ответ llolishe
Судья АПЛ на правила футбола наплевать Решения принимают в зависимости от ситуации и счета на табло
Темнокожий ударил австрийца (по сути серба). Очевидно, что правда здесь на стороне МЮ. Вот если б Онана столкнулся с косоваром или, не дай боже, Мудриком... МЮ лишили бы очков, всех трёх.
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MURA
После трансфера Онанны все трубили что вратарская позиция в МЮ это "центр земного притяжения" всех критиков АПЛ.
Не успел начаться сезон АПЛ как каждая вторая новость по данному инциденту даже в спортсе.
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llolishe
Судья АПЛ на правила футбола наплевать
Решения принимают в зависимости от ситуации и счета на табло
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Street Fighter
Ответ blаncо
Темнокожий ударил австрийца (по сути серба). Очевидно, что правда здесь на стороне МЮ. Вот если б Онана столкнулся с косоваром или, не дай боже, Мудриком... МЮ лишили бы очков, всех трёх.
Причем здесь вообще эта политическая грязь? Тем более, что судейский комитет АПЛ признал ошибку, а судей того матча отстранили
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Little Ru
Важно, что судейский комитет уже признал ошибку. Это оставляет надежду, что в будущем за подобные эпизоды будут ставить пенальти.
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TravenS
Так вар и вмешался) только результат тот же
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Леонид Ботвинник
Зато теперь неделю у всех подгорать будет . Что то не вижу, чтобы кто нибудь высказался о неимоверном количестве ошибок судей не в пользу МЮ по прошлому сезону. Молчим ?
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Леонид Ботвинник
Ответ Ман Сити
Вар вмешивается только когда выгодно проекту. Взять суперкубок, через 5 минут после эпизода поставили левую пенку за руку Аке, а когда 2 раза в штрафной маню сбивали игроков Сити, то вар естественно даже не смотрели.
Прям косили всех подряд. У тебя уже окончательно поехало....
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