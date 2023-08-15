Экс-арбитр Галлахер о стыке Онана и Калайджича: «Фол и пенальти, ВАР было необходимо вмешаться и изменить решение»

Экс-арбитр Дермот Галлахер считает, что Андре Онана фолил на Саше Калайджиче.

В добавленное время 2-го тайма матча « » и « » (1:0) Онана столкнулся с в штрафной при выходе из ворот. Арбитр Саймон Хупер после просмотра видеоповтора расценил эпизод как игровой момент и решил не назначать пенальти.

«Глядя на изображения, я думаю, что судья на поле должен был все понять. Посмотрите, где находится Саймон Хупер и куда продвинулся – он вышел довольно далеко, и Саймон мог все это видеть. Онана врезался в игрока, и пенальти здесь просто необходимо было назначить. Это должен был быть фол.

Думаю, ВАР должен был отменить решение. Но мне интересно, сказали ли судьям про более высокий порог – никто на самом деле не знает, где этот порог находится, потому что уровень терпимости одного человека несколько отличается от другого. Думаю, что Майкл Солсбери на ВАР довел это до абсолютного предела. Без сомнения, это должен был быть пенальти, и ВАР было необходимо вмешаться», – сказал Галлахер.

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