«Эвертон» арендовал Харрисона у «Лидса» на сезон. Хавбек присоединится к команде после восстановления от травмы бедра

Хавбек «Лидса» Джек Харрисон арендован «Эвертоном».

Харрисон будет выступать за « » в сезоне-2023/24 на правах аренды. 26-летний полузащитник присоединится к команде после того, как завершит восстановление после травмы бедра.

В АПЛ-2022/23 провел за « » 36 матчей, отличившись 5 голами и 7 голевыми передачами. Его подробная статистика доступна здесь.

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