«Эвертон» арендовал Харрисона у «Лидса» на сезон. Хавбек присоединится к команде после восстановления от травмы бедра
Хавбек «Лидса» Джек Харрисон арендован «Эвертоном».
Харрисон будет выступать за «Эвертон» в сезоне-2023/24 на правах аренды. 26-летний полузащитник присоединится к команде после того, как завершит восстановление после травмы бедра.
В АПЛ-2022/23 Харрисон провел за «Лидс» 36 матчей, отличившись 5 голами и 7 голевыми передачами. Его подробная статистика доступна здесь.
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