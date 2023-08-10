Александр Мостовой: «Любой российский тренер может быть успешен в Саудовской Аравии. Я бы тоже поехал туда за такие деньги и отдыхал с игроками такого уровня»

Александр Мостовой заявил, что согласился бы возглавить клуб из Саудовской Аравии.

Бывший полузащитник сборной России прокомментировал информацию о том, что главный тренер «Ростова» отклонил предложения из ОАЭ и Саудовской Аравии.

«Нет ничего удивительного, что Карпину предлагали работу в Саудовской Аравии. Получилось бы у него или нет, зависит от качества футболистов. Если в команде у тебя есть несколько звезд, то, конечно, все получится.

Любой российский тренер при хорошем подборе игроков может быть успешен в Саудовской Аравии. Я бы тоже поехал туда за такие деньги и отдыхал с футболистами такого уровня», – сказал .

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