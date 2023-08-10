Александр Мостовой: «Любой российский тренер может быть успешен в Саудовской Аравии. Я бы тоже поехал туда за такие деньги и отдыхал с игроками такого уровня»

Теги премьер-лига Россия Александр Мостовой Валерий Карпин высшая лига Саудовская Аравия Футбол

Александр Мостовой заявил, что согласился бы возглавить клуб из Саудовской Аравии.

Бывший полузащитник сборной России прокомментировал информацию о том, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отклонил предложения из ОАЭ и Саудовской Аравии.

«Нет ничего удивительного, что Карпину предлагали работу в Саудовской Аравии. Получилось бы у него или нет, зависит от качества футболистов. Если в команде у тебя есть несколько звезд, то, конечно, все получится.

Любой российский тренер при хорошем подборе игроков может быть успешен в Саудовской Аравии. Я бы тоже поехал туда за такие деньги и отдыхал с футболистами такого уровня», – сказал Мостовой

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41 комментарий

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Сергей48
Не работал?) А отдыхал!🤦‍♂️ С таким человеком вряд ли кто то будет работать!? Саша, отдыхайте в России, на страницах этого сайта. Нам от вас, весело!))
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Ебздрогыч
Так, Шнякин уже поехал комментировать, Мостовой тренировать. Ждем, когда Заболотный туда поедет забивать
+13
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Eric_Cartman
Но даже в СА нужна бумажка, вы представляете?
+6
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Balt39
Мост думает, что если есть хорошие игроки, то и тренер не нужен. Понятно почему он лицензию "бумажкой" называл.
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Bartez1986
Ответ Ебздрогыч
Так, Шнякин уже поехал комментировать, Мостовой тренировать. Ждем, когда Заболотный туда поедет забивать
и Ротенберг развивать хоккей
+5
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Нургалиев Разрешил
Ответ Сергей48
Не работал?) А отдыхал!🤦‍♂️ С таким человеком вряд ли кто то будет работать!? Саша, отдыхайте в России, на страницах этого сайта. Нам от вас, весело!))
Пора бы ему зарплату платить за такие приколы, но он видимо не шарит и говорит чушь бесплатно
+5
0
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Евгений Цыбулин
Ответ Eric_Cartman
Но даже в СА нужна бумажка, вы представляете?
Вы представляете,что начнется,когда Александр бумажку получит?)))
+2
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Sergey Kuznetsov
всё по фактам разложил, как обычно в общем, гений
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Легато
Ответ Bartez1986
и Ротенберг развивать хоккей
прочитал вначале "разваливать"
+1
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TheLegendaryProdigy
Мостовой бы лучше б умное что-то сказал
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Пирс Морган
На лицензию просил скинуться, теперь можно просить на билет
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udiekemen
И Мостовой проснулся..
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УсыЧерчесова
А он в курсе, что игроки топ-уровня разбросаны по разным командам и отдыхать не получится, потому что весь чемпионат усилился?
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Mihail0910
- "Я бы шёл до Саудовской Аравии пешком и чеканил мяч", добавил Александр
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Сергей48
Ответ Нургалиев Разрешил
Пора бы ему зарплату платить за такие приколы, но он видимо не шарит и говорит чушь бесплатно
С ним здесь весело)) пусть пустомелит)
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Dima67
Не дает покоя ему Карпин, деньги и тренерская лицензия...
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Егор Алексеев
Ответ Барсик Юрана
В верблюд-лиги Черчесов был бы Гвардиолой
АХАХАХАХ
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Ничего Смешного
Так выучи арабский и езжай, либо на тв будешь сидеть , рассказывать истории под кальянчик. Царь среди шейхов - звучит.
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Ильнур Хасанов
А чего Зенит тогда не успешен в Европе был. Денег вроде не мало отстегивает газпром.
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Spartakus1984
Мост постоянно говорит о деньгах, про отдых,что тактика в футболе не важна и все давно придумали, и что игроки и без тренера могут и играть и при этом идет получиться тренерскую лицензи,он думает его после таких высказываний кто то возьмет?
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Дави На кнопы
Да скажите уже ему наконец, где там футболисты отдыхают. Пусть съездит позагорать да покупаться)
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oldparakhod
Мост посещал курсы Федуна.
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градус ненависти
Если в команде у тебя есть несколько звезд, то, конечно, все получится (с)

Невилл с Анри не дадут соврать
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Алексей Матыгин
езжай,чего языком то молоть...
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Нургалиев Разрешил
«Я бы тоже поехал, да никто не зовет - боятся Царя»
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