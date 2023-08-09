У сборной России будет красная форма с отсылками к фольклору. Она появится не раньше марта 2024-го

Основатель бренда Jogel рассказал о планах разработки формы для сборной России по футболу.

– Когда мы подошли к обсуждению с коллегами из , поняли, что хотим сделать что-то классное. Много времени ушло на дизайн, мало осталось на производно.

Наш дедлайн – март 2024-го. Обычно производство занимает год-полтора, Nike может за два года начать разработки.

У нас меньше года, рамки в этом смысле у нас стесненные. Но это было одним из условий сотрудничества с РФС: запас экипировки невелик, его нужно восполнить.

Дизайн пока не могу раскрывать, в начале года у нас будет отдельная презентация.

– Но форма красная? Или может цвет Кремля, другие варианты.

– Красная. Креативных идей было много.

– Намекните нам, с чем было связано вдохновение? Возможно, это история, например.

– Это фольклор, – заявил Артур Мовсесян на Форуме Taneco-2023 в Казани, организованном ХК «Ак Барс».

Напомним, компания стала экипировщиком Российского футбольного союза в июне, контракт подписан до 2026 года.

Трансляция Форума Taneco-2023: