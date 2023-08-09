У сборной России будет красная форма с отсылками к фольклору. Она появится не раньше марта 2024-го
Основатель бренда Jogel рассказал о планах разработки формы для сборной России по футболу.
– Когда мы подошли к обсуждению с коллегами из РФС, поняли, что хотим сделать что-то классное. Много времени ушло на дизайн, мало осталось на производно.
Наш дедлайн – март 2024-го. Обычно производство занимает год-полтора, Nike может за два года начать разработки.
У нас меньше года, рамки в этом смысле у нас стесненные. Но это было одним из условий сотрудничества с РФС: запас экипировки невелик, его нужно восполнить.
Дизайн пока не могу раскрывать, в начале года у нас будет отдельная презентация.
– Но форма красная? Или может цвет Кремля, другие варианты.
– Красная. Креативных идей было много.
– Намекните нам, с чем было связано вдохновение? Возможно, это история, например.
– Это фольклор, – заявил Артур Мовсесян на Форуме Taneco-2023 в Казани, организованном ХК «Ак Барс».
Напомним, компания Jogel стала экипировщиком Российского футбольного союза в июне, контракт подписан до 2026 года.
Трансляция Форума Taneco-2023:
59 комментариев