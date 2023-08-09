У сборной России будет красная форма с отсылками к фольклору. Она появится не раньше марта 2024-го

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС игровая форма стиль Jogel Футбол

Основатель бренда Jogel рассказал о планах разработки формы для сборной России по футболу.

– Когда мы подошли к обсуждению с коллегами из РФС, поняли, что хотим сделать что-то классное. Много времени ушло на дизайн, мало осталось на производно.

Наш дедлайн – март 2024-го. Обычно производство занимает год-полтора, Nike может за два года начать разработки.

У нас меньше года, рамки в этом смысле у нас стесненные. Но это было одним из условий сотрудничества с РФС: запас экипировки невелик, его нужно восполнить.

Дизайн пока не могу раскрывать, в начале года у нас будет отдельная презентация.

– Но форма красная? Или может цвет Кремля, другие варианты.

– Красная. Креативных идей было много.

– Намекните нам, с чем было связано вдохновение? Возможно, это история, например.

– Это фольклор, – заявил Артур Мовсесян на Форуме Taneco-2023 в Казани, организованном ХК «Ак Барс».

Напомним, компания Jogel стала экипировщиком Российского футбольного союза в июне, контракт подписан до 2026 года.

Трансляция Форума Taneco-2023: 

59 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Самарин
Самая крутая форма у сборной была в 2009 - 2010 г. (с полосами в виде Кремлёвской стены🔝).
+34
-8
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Beloded2007
Форма будет состоять из красных линий
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
форма нужна. на тот случай, если кто-то вдруг согласится сыграть
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey Yashin
Форма цвета красных линий
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Зубков
Ответ Дедушкин самогон
Да и сборная по ходу раньше марта ни с кем не сыграет )
Так есть причина. Формы нет.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ivan Balashov
Ответ Kapitan Klos
Фольклор - это просто здорово и креативно! Иван на печи. Илья Муромец, лежавший 30 лет и 3 года! Конек-горбунок. Царь Гвидон - как венец всего фольклористического. Отличая концепция.
А давно у нас Пушкин с Ершовым фольклором считаются?
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kapitan Klos
Фольклор - это просто здорово и креативно! Иван на печи. Илья Муромец, лежавший 30 лет и 3 года! Конек-горбунок. Царь Гвидон - как венец всего фольклористического. Отличая концепция.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Uriy walmart
Ответ Beloded2007
Форма будет состоять из красных линий
😁😁
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Заборостроитель
Главное, что бы фольклор переписан кардинально, а то окажется, что цвет "Червона калина"😀
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Parviz S
зачем сборной России новая форма ? с Ираном с Ираком можно играть и в старых футболках
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
БляхаджинсКарпина
Ответ Никита Самарин
Самая крутая форма у сборной была в 2009 - 2010 г. (с полосами в виде Кремлёвской стены🔝).
самое круто там был темно бордовый цвет, которого ни у кого не было и отсылающие к кремлевской стене, нужно было этот цвет оставлять и делать фирменным
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Усатый КозлоБык ©
Ответ DanielCarvalho
Комментарий удален модератором
Найс пнул
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ivan Balashov
Ответ Усатый КозлоБык ©
Овальный по телевизору сказал?
Куда понятнее об этом говорит график игр этой сборной. И список турниров, в которых она участвует.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ltkmaby
Фольклор, в виде матрешки что ли, или медведя с куполами на спине?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Фалафель
Jagel армянская фирма замаскированная под немецкую💪
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Шумков
Боты сейчас заминусуют, конечно. Но точно ли нужна форма сборной, у которой нет официальных матчей? Да что там официальных, вообще никаких нет)))
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
L.A.S_Vegas_777_
Ответ Parviz S
зачем сборной России новая форма ? с Ираном с Ираком можно играть и в старых футболках
Бразилия приедет. Надо хотя бы вид красивый иметь))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
andyon
Даю идею: Русские ЗАВЕТНЫЕ сказки, собранные Афанасьевым. Не путать с его же Русскими народными сказками
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
demai
Непереводимый фольклор. Евсеев стилист
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TresModiosVir
при чем здесь акбарс?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
goshforever
Ответ Nick Dovgo
могла бы быть с куполами
Купола и Сталин на груди - это мысль
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Углеводов нет
Ответ Заяцволк
Где наши либеральцы, у бабушки в деревне на каникулах что ли ? Тут должны быть комменты что-то вроде "В цвет крови" и т.п., но почему-то нет таких, странно
Зато путьриоты уже на месте и отрабатывают всеми частями тела.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nick Dovgo
могла бы быть с куполами
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ws357
Ответ БляхаджинсКарпина
самое круто там был темно бордовый цвет, которого ни у кого не было и отсылающие к кремлевской стене, нужно было этот цвет оставлять и делать фирменным
А мне цвет наоборот не нравился, какой-то он мрачный
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руслан Узденов
А зачем сборной вообще форма?
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий