«Челси» и Колуилл подписали контракт до 2029 года с опцией продления на сезон

«Челси» и Ливай Колуилл продлили контракт.

Клуб объявил о заключении с защитником договора сроком на шесть лет. Предусмотрена опция продления еще на год.

Последний сезон воспитанник «синих» провел в «Брайтоне» на правах аренды. За 17 игр в он отметился двумя результативными передачами.

Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: chelseafc.com