«Челси» и Колуилл подписали контракт до 2029 года с опцией продления на сезон

Теги Челси премьер-лига Англия Ливай Колуилл Футбол

«Челси» и Ливай Колуилл продлили контракт.

Клуб объявил о заключении с защитником договора сроком на шесть лет. Предусмотрена опция продления еще на год.

Последний сезон воспитанник «синих» провел в «Брайтоне» на правах аренды. За 17 игр в АПЛ он отметился двумя результативными передачами.

Подробно со статистикой Колуилла можно ознакомиться здесь.

Фото: chelseafc.com

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Перспективный чувак. Должен стать ключевым ЦЗ Челси и сформировать связку воспитанников с Джеймсом.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кобхем каждый год выпускает минимум 2-3 топовых талантов. Поколение Колвилла, Маатсена, Уэбстера будет также тащить клуб как и предыдущие поколения
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Это отличные новости.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Альфи Гилхриста надо отдать в аренду. Думаю он следующий большой талант
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Born is the King
Кобхем каждый год выпускает минимум 2-3 топовых талантов. Поколение Колвилла, Маатсена, Уэбстера будет также тащить клуб как и предыдущие поколения
Да и только воспитанники Каталонии типа Кукурельи продолжают стабильно позориться. 🤷‍♂️
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Однозначно верное действие руководства. Большой талант.

P.S. С запозданием новость на спортс пришла)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Акира_1
Да и только воспитанники Каталонии типа Кукурельи продолжают стабильно позориться. 🤷‍♂️
Пишут , что его выставили на трансфер
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Акира_1
Было бы круто, только кому он нужен вообще? Если только в Каталонию для замены Алонсо. Никто даже по нему запросы не делал.
По мне можно попробовать предложить Аяксу его+ Зиеша в обмен на Альвареса
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Born is the King
Пишут , что его выставили на трансфер
Было бы круто, только кому он нужен вообще? Если только в Каталонию для замены Алонсо. Никто даже по нему запросы не делал.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
прекрасная новость
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Редизайн эмблемы сборной Марокко: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/newlogos/3179807.html?sl=1
Переходите по ссылке, оставляйте свои комментарии и поддержите проект
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
теперь Ливать будет в Челси?)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хорошая новость! Вполне может играть в основном составе в новом сезоне, отлично прокачался в Брайтоне.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ rigobersong
Норм состав у мемаса для чемпионшипа:)
Ну чет Брайтон лучший сезон в истории провёл с Колвилом в основе
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Shuller18
Ну чет Брайтон лучший сезон в истории провёл с Колвилом в основе
как вспомню что Брайтон 30 млн предлагал за него, так чё то смешно становится)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ждем в основе в этом сезоне🥳

Скаузерам не расстраиваться, у вас есть Гомес.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
в ответ на это брайтон вбросил что есть некий неназванный клуб, который за кайседо больше 80 предложил)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хороший пацан. Будут с Тиаго Силовой по ходу основной парой в сезоне. Ну хоть защита теперь более менее норм. Надо ещё Кайседо и Влаховича и в принципе норм состав вырисовывается. Жаль Онана в Челси не перешёл, вместо Кепы бы(
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий