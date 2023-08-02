«Челси» и Колуилл подписали контракт до 2029 года с опцией продления на сезон
«Челси» и Ливай Колуилл продлили контракт.
Клуб объявил о заключении с защитником договора сроком на шесть лет. Предусмотрена опция продления еще на год.
Последний сезон воспитанник «синих» провел в «Брайтоне» на правах аренды. За 17 игр в АПЛ он отметился двумя результативными передачами.
Подробно со статистикой Колуилла можно ознакомиться здесь.
Фото: chelseafc.com
P.S. С запозданием новость на спортс пришла)
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