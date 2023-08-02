Агент Онана об «МЮ»: «Челси» и «Тоттенхэм» интересовались Андре. Тен Хаг стал ключевой фигурой»

Теги Интер Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия серия А Италия Тоттенхэм агенты Андре Онана Эрик тен Хаг Футбол

Агент Андре Онана рассказал об интересе клубов АПЛ к голкиперу до перехода в «МЮ».

Онана перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Интера» за 52,5+5 млн евро.

«Все началось несколько месяцев назад. Ближе к апрелю Онана интересовались многие клубы. «Тоттенхэм» отправил запрос, сильный интерес проявлял «Челси».

Были встречи в Лондоне, [представители] «Челси» тоже встречались с «Интером», но тен Хаг был решающей фигурой», – сказал Альберт Ботинес в интервью Calciomercato.

Отметим, что Андре Онана работал под руководством Эрика тен Хага в «Аяксе».

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5 комментариев

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DolJun
в при всем уважении к онане, не вижу в чем он был бы существенно лучше того же кепы: ногами играют плюс-минус на уровне, на кураже тащат, а если слабый матч - то и бабочек напускать способны.
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ман сити фейк
Ответ VERBLYUD
Лучше уж в МЮ, чем в Челси или Тоттенхэм. Тут хотя бы есть шансы на Карабао кап
Мдаа МЮшные тогда радовались как будто Премьер лигу выиграли
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-1
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