Агент Онана об «МЮ»: «Челси» и «Тоттенхэм» интересовались Андре. Тен Хаг стал ключевой фигурой»

Агент Андре Онана рассказал об интересе клубов АПЛ к голкиперу до перехода в «МЮ».

Онана перешел в « » из « » за 52,5+5 млн евро.

«Все началось несколько месяцев назад. Ближе к апрелю Онана интересовались многие клубы. « » отправил запрос, сильный интерес проявлял « ».

Были встречи в Лондоне, [представители] «Челси» тоже встречались с «Интером», но тен Хаг был решающей фигурой», – сказал Альберт Ботинес в интервью Calciomercato.

Отметим, что работал под руководством Эрика тен Хага в «Аяксе».