Агент Онана об «МЮ»: «Челси» и «Тоттенхэм» интересовались Андре. Тен Хаг стал ключевой фигурой»
Агент Андре Онана рассказал об интересе клубов АПЛ к голкиперу до перехода в «МЮ».
Онана перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Интера» за 52,5+5 млн евро.
«Все началось несколько месяцев назад. Ближе к апрелю Онана интересовались многие клубы. «Тоттенхэм» отправил запрос, сильный интерес проявлял «Челси».
Были встречи в Лондоне, [представители] «Челси» тоже встречались с «Интером», но тен Хаг был решающей фигурой», – сказал Альберт Ботинес в интервью Calciomercato.
Отметим, что Андре Онана работал под руководством Эрика тен Хага в «Аяксе».
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