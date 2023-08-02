«Зенит» сделал командное фото сезона-2023/24 в Русском музее на фоне полотна Репина
«Зенит» представил общекомандную фотографию сезона-2023/24.
Фото сделано в Русском музее в Санкт-Петербурге перед началом открытой тренировки в Михайловском саду, состоявшейся во вторник.
В качестве знакового объекта было выбрано полотно Ильи Репина «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года в день столетнего юбилея со дня его учреждения».
По клику откроется более крупная фотография.
Фото: fc-zenit.ru
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