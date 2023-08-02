«Зенит» сделал командное фото сезона-2023/24 в Русском музее на фоне полотна Репина

Теги Зенит премьер-лига Россия стиль Футбол

«Зенит» представил общекомандную фотографию сезона-2023/24.

Фото сделано в Русском музее в Санкт-Петербурге перед началом открытой тренировки в Михайловском саду, состоявшейся во вторник.

В качестве знакового объекта было выбрано полотно Ильи Репина «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года в день столетнего юбилея со дня его учреждения».

По клику откроется более крупная фотография.

Фото: fc-zenit.ru

Игроки «Зенита» посетили Русский музей и провели открытую тренировку в Михайловском саду

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65 комментариев

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Намёк на связь с заседаниями кабинетов?

Сейчас обиженные заминусуют опять.
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Вендел видимо в Грузии был
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По мне очень даже . Хорошая идея ! Зенит представляет -Культурную столицу ! Так что в ТЕМУ !
+47
-12
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Ответ Новый тренер ФК Спартак
а командное фото с судейским корпусом ?
это уже спартаковская тема. у них там на закрытых встречах не только фото делается с судьями.
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Неплохо. Маркизио посоветовал )
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В майках в Русском музее - культура так и прёт, в костюмах сфоткаться мозгов не хватило?
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Ответ TeRex
Давно Расчленинград с Думской посреди города стал "культурной столицей"?
единственное что ты знаешь о Петербурге
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Ответ Новый тренер ФК Спартак
а командное фото с судейским корпусом ?
после вашего командного фото с чаепития в КДК
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Ответ Данко Лазович
лучшее командное фото за много сезонов)
Ну о чем вы. Взгляните https://bombardir.ru/posts/448?ysclid=lkttw9r4xs230491035
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На тему веса походу Вендела с Фернандесом перепутали. Нормально он у бабушки отъелся)))
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почему не в бутсах
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Ответ Андрей Балабаев
А ничего что у них сразу же открытая тренировка была? Или прямо в музее переодевания устраивать?
А не перед тренировкой не сфотаграфироваться же...
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У Репина есть такая картина "Негритянка" https://dzen.ru/b/Y385mUcktjOQLY-v
Ну, а сегодня у великого художника, тупо черной краски не хватило бы...
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Ответ TeRex
Давно Расчленинград с Думской посреди города стал "культурной столицей"?
хрюкни псина)
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ TeRex
Давно Расчленинград с Думской посреди города стал "культурной столицей"?
бухой ,иди проспись?
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Ответ Данко Лазович
лучшее командное фото за много сезонов)
да ну, фото в стиле дворян 19 века после чемпионства АВБ лучше
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Ответ Давай Так
А ведь могли на фоне "бурлаков" сняться.
При всех минусах зенита, в низкоинтеллектуальной совчатине они замечены не были.
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Ответ Новый тренер ФК Спартак
а командное фото с судейским корпусом ?
эту честь отдадим фк Спартак:)))))
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Ответ _pipspb _
единственное что ты знаешь о Петербурге
О нынешнем да,вы же теперь только таким можете хвастаться. Ах да, теперь ещё и ,что Шаман у вас петь будет
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Ответ JAV-URARTU-ARARAT
По мне очень даже . Хорошая идея ! Зенит представляет -Культурную столицу ! Так что в ТЕМУ !
Рио де жанейро?
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красиво получилось)
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Вендела, Кассейру и Ренана не сразу заметил 🧐
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А почему не в бутсах ? :)
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Вексель улыбается то как
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Красиво
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