Хавбек «Краснодара» Черников об 1:2 от «Спартака»: «Могли вырвать ничью на последних секундах. Игра была равной до удаления»

Теги Спартак ФОНБЕТ Кубок России Краснодар Александр Черников Футбол

Александр Черников оценил поражение «Краснодара» от «Спартака» (1:2) в Фонбет Кубке России.

— Что не получилось у команды?

— Начали матч неважно, но игра была равной. Не знаю, сейчас тяжело анализировать. Завтра на теории будем смотреть, разбирать, слушать тренера. После удаления нет смысла что‑то говорить, но мы могли вырвать ничью на последних секундах.

— С чем связаны два разных матча с «Динамо» и «Спартаком»?

— С «Динамо» начали не очень, но переломили ход игры. Сегодня игра была равной, а после было удаление.

— Есть понимание, когда сможешь играть без маски?

— Не знаю, — сказал хавбек «Краснодара».

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1 комментарий

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Дед Щукарь порожняк не гонит
вы, кроме последних минут, вообще не играли. да и гол из офсайда.
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