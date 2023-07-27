«Краснодар» проиграл дома впервые с октября – «Спартаку». Серия без поражений составляла 15 матчей

Теги Спартак ФОНБЕТ Кубок России Владимир Ивич Краснодар Cтадион Краснодар Футбол

«Краснодар» проиграл домашний матч впервые с октября 2022 года.

Команда Владимира Ивича уступила «Спартаку» в матче Фонбет Кубка России (1:2). 

«Быки» проиграли на стадионе «Краснодар» впервые с 30 октября – тогда они потерпели поражение от «Зенита» (0:1). Серия «Краснодара» без поражений в домашних матчах составляла 15 игр.

Следующий матч команда Ивича проведет 30 июля – против «Сочи». 

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16 комментариев

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Мукунку хороший
Ужасная игра Краснодара..Ломали наших как хотели.. Сухой норм,но надо лучше..Спартак с победой..
+13
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Этот Райола хочет денег
В отличии от защиты,самыми непроходимыми в этой встрече оказались 10 балльные пробки в городе
+9
-1
+8
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MR04
С Хлусевичем все норм, не по травме заменили? Пропустил момент
+2
0
+2
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Снежана Цветкова
Ответ Dula
А первый?
Вернее - гол быков вне игры 😂
+2
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Снежана Цветкова
Второй гол быков вне игры 💯%
+3
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Myasnoe Serdce
Спартаку надо заключать контракт с фармацевтической компанией. Без нервной концовки никуда. Пожалейте милые мне только 40
+1
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leonid2406
Бедный Краснодар, мечтал о ничейке, но не получилось. А Спартак так и продолжает транжирить моменты. Если так и дальше будет продолжаться, то ничего хорошего из этого не получится. И левый защитник всё-таки нужен. К сожалению, Классен стал явным слабым звеном. Как вышел, на его фланге всё посыпалось. Хлусевичу нужен крепкий дублер.
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Ильдар Фарукшин
Краснодар заслужил поражение. Спартак полностью переиграл
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Сергей Ошлапов
Спартак с победой, без ложки дёгтя не бывает, я говорил и повторяю, расслабляться нельзя все 90+, так держать.
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Назар Игорь
Ответ Этот Райола хочет денег
В отличии от защиты,самыми непроходимыми в этой встрече оказались 10 балльные пробки в городе
Ха, ты бы видел пробки у нас в Питере, перекрыли всë что можно, опасаются за безопасность африканцев. Однако кому они нужны...
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Dula
Ответ Снежана Цветкова
Второй гол быков вне игры 💯%
А первый?
+1
-1
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arspurs9
Ответ MR04
С Хлусевичем все норм, не по травме заменили? Пропустил момент
Кордоба попал пяткой ему в солнышко, вот и заменили от греха подальше. Плюс перегрелся. Думаю норм все.
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leonid2406
Ответ Myasnoe Serdce
Спартаку надо заключать контракт с фармацевтической компанией. Без нервной концовки никуда. Пожалейте милые мне только 40
В игре должен быть «нерв». Без этого все уснем:)
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Пользователь Huawei
Ответ Myasnoe Serdce
Спартаку надо заключать контракт с фармацевтической компанией. Без нервной концовки никуда. Пожалейте милые мне только 40
А судьям на вар очки подкупить.
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