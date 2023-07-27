«Краснодар» проиграл дома впервые с октября – «Спартаку». Серия без поражений составляла 15 матчей

«Краснодар» проиграл домашний матч впервые с октября 2022 года.

Команда Владимира Ивича уступила « » в матче Фонбет Кубка России (1:2).

«Быки» проиграли на стадионе « » впервые с 30 октября – тогда они потерпели поражение от «Зенита» (0:1). Серия «Краснодара» без поражений в домашних матчах составляла 15 игр.

Следующий матч команда Ивича проведет 30 июля – против «Сочи».