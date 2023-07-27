«Краснодар» проиграл дома впервые с октября – «Спартаку». Серия без поражений составляла 15 матчей
«Краснодар» проиграл домашний матч впервые с октября 2022 года.
Команда Владимира Ивича уступила «Спартаку» в матче Фонбет Кубка России (1:2).
«Быки» проиграли на стадионе «Краснодар» впервые с 30 октября – тогда они потерпели поражение от «Зенита» (0:1). Серия «Краснодара» без поражений в домашних матчах составляла 15 игр.
Следующий матч команда Ивича проведет 30 июля – против «Сочи».
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