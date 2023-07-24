Погба открывает благотворительный фонд в Великобритании на основе исламского принципа вакф: «Цель – искоренение бедности»

Поль Погба открывает благотворительный фонд для малоимущих в Великобритании.

Фонд, созданный при поддержке цифровой инвестиционной платформы Wahed, будет работать по исламскому принципу вакф. Это означает, что имущество, переданное дарителем, перестает быть его собственностью, но и не становится собственностью кого-то другого (в данном случае фонда). Вакф исходит из признания верховного права собственности на такое имущество за Аллахом и использования его на благотворительные цели.

Создатели фонда надеются, что он станет самоокупаемым благодаря данной системе пожертвований. Несмотря на то, что фонд открыт в Великобритании, Погба надеется в дальнейшем расширить сферу его деятельности по всему миру. Цели организации – образование и борьба с бедностью.

«Я помню, мы с семьей часто ходили [в благотворительный фонд], когда мне было четыре или пять лет. Там давали молоко, сахар и прочее, и моя мама обычно ходила туда и стояла в очереди. Она воспитывала троих детей после развода с моим отцом.

Деньги достались мне не просто так. Мне было непросто, это заставляло меня совершенствоваться и расти. Теперь я осознаю ценность денег и ценность жизни. Я знаю, что значит преодоление. Я видел, как это делает моя мать.

Я хочу помогать, потому что для некоторых людей это может быть очень важно. Для нас это пустяк, но для них это может иметь огромное значение. Нужно с чего-то начинать – можно начать с одного человека, двух, трех, а затем их будет становиться все больше и больше.

Мы лишь стараемся помочь, как можем, и надеемся, что если мы сможем помочь каждому, то целью станет искоренение бедности», – сказал полузащитник « », ранее выступавший за « ».