Погба открывает благотворительный фонд в Великобритании на основе исламского принципа вакф: «Цель – искоренение бедности»

Теги Манчестер Юнайтед Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия Поль Погба Благотворительность религия Футбол

Поль Погба открывает благотворительный фонд для малоимущих в Великобритании.

Фонд, созданный при поддержке цифровой инвестиционной платформы Wahed, будет работать по исламскому принципу вакф. Это означает, что имущество, переданное дарителем, перестает быть его собственностью, но и не становится собственностью кого-то другого (в данном случае фонда). Вакф исходит из признания верховного права собственности на такое имущество за Аллахом и использования его на благотворительные цели.

Создатели фонда надеются, что он станет самоокупаемым благодаря данной системе пожертвований. Несмотря на то, что фонд открыт в Великобритании, Погба надеется в дальнейшем расширить сферу его деятельности по всему миру. Цели организации – образование и борьба с бедностью.

«Я помню, мы с семьей часто ходили [в благотворительный фонд], когда мне было четыре или пять лет. Там давали молоко, сахар и прочее, и моя мама обычно ходила туда и стояла в очереди. Она воспитывала троих детей после развода с моим отцом.

Деньги достались мне не просто так. Мне было непросто, это заставляло меня совершенствоваться и расти. Теперь я осознаю ценность денег и ценность жизни. Я знаю, что значит преодоление. Я видел, как это делает моя мать.

Я хочу помогать, потому что для некоторых людей это может быть очень важно. Для нас это пустяк, но для них это может иметь огромное значение. Нужно с чего-то начинать – можно начать с одного человека, двух, трех, а затем их будет становиться все больше и больше.

Мы лишь стараемся помочь, как можем, и надеемся, что если мы сможем помочь каждому, то целью станет искоренение бедности», – сказал полузащитник «Ювентуса», ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед».

24 комментария

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MUthebest
Ответ Красная стрела
Борется со следствием, а не с причиной. Сколько не вложи, при действующей системе всегда будут миллионы бедных. Кто-то должен же обеспечивать богатство 1% земли. Из неоткуда оно ж не возьмется.
С причиной должны власти работать, а не благотворительные фонды миллионеров
+5
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Манковский
"Вакф исходит из признания верховного права собственности на такое имущество за Аллахом"

ПХАХАХАХХАХАХ На какой номер алаху набирать?
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Покерный Футбол
Ответ Красная стрела
Борется со следствием, а не с причиной. Сколько не вложи, при действующей системе всегда будут миллионы бедных. Кто-то должен же обеспечивать богатство 1% земли. Из неоткуда оно ж не возьмется.
При любой системе будут бедные и богатые. Борьба с бедностью это борьба с ветряными мельницами. Элементарно хотя бы потому что очень много людей бедность устраивает и им другого не надо и прикладывать какие усилия они не собираются, а всякие пособия и поддержки финансовые только располагают к тому чтобы ничего не делать. Пример тому пособия по безработице в США или пособия по рождению ребёнка у нас,которые очень часто подталкивают маргинальных личностей рожать бесконтрольно детей ради пособий. Поэтому бедность была,есть и будет и строить иллюзий не стоит. Помогать это хорошо,но искоренить невозможно.
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QWertY
Можно только похвалить. Респект Полю
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Алексей Ильин
Ответ Красная стрела
Борется со следствием, а не с причиной. Сколько не вложи, при действующей системе всегда будут миллионы бедных. Кто-то должен же обеспечивать богатство 1% земли. Из неоткуда оно ж не возьмется.
По фактам
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Оленям, просьба в личку не писать!
Ответ леннорыч-абрамович
Молодец! Но почему не во Франции?
Молодец! Но почему не в Африке?
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Adeen
На месте его шаманов я бы начал задавать вопросы -__-
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rigobersong
Молодец Погба, недавно посмотрел как люди в Бурунди живут, начинаешь осознавать, что даже элементарный доступ к воде уже большое благо:))
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Syndycate
А почему он борется с бедностью в Британии, а не в Африке, расист что ли?
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Madyavchik
Ждём увеличение состояния погба)
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Манковский
Ответ леннорыч-абрамович
Молодец! Но почему не во Франции?
Шаманы.....
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R
Я, хоть и безбожник, одобряю такие деяния.
Всем мир!
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леннорыч-абрамович
Молодец! Но почему не во Франции?
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Красная стрела
Ответ MUthebest
С причиной должны власти работать, а не благотворительные фонды миллионеров
Смешно. Зачем власти работать над этим? Они ж тоже хотят роскошно жить. А миллионеры, не редко, их друзья, родственники, партнеры по бизнесу и т.д. Одна система🤷‍♂️
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Красная стрела
Ответ Покерный Футбол
При любой системе будут бедные и богатые. Борьба с бедностью это борьба с ветряными мельницами. Элементарно хотя бы потому что очень много людей бедность устраивает и им другого не надо и прикладывать какие усилия они не собираются, а всякие пособия и поддержки финансовые только располагают к тому чтобы ничего не делать. Пример тому пособия по безработице в США или пособия по рождению ребёнка у нас,которые очень часто подталкивают маргинальных личностей рожать бесконтрольно детей ради пособий. Поэтому бедность была,есть и будет и строить иллюзий не стоит. Помогать это хорошо,но искоренить невозможно.
Дело не в тех, кто не прикладывает усилия и маргинал. Проблема в том, что кто делает основную работу, создавая продукт, получает копейки, работая львиную долю своего времени и зачастую убивая здоровье.А во многих странах, как Африка, Китай- так вообще почти рабский труд. А сливки собирает 1%, среди которого, много тех, кто ничего по жизни так же не делает, как и те же маргиналы.
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Omar Sivori
Ответ Красная стрела
Борется со следствием, а не с причиной. Сколько не вложи, при действующей системе всегда будут миллионы бедных. Кто-то должен же обеспечивать богатство 1% земли. Из неоткуда оно ж не возьмется.
При любой системе будут миллионы бедных и это нормально
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Красная стрела
Ответ Omar Sivori
При любой системе будут миллионы бедных и это нормально
Ну вашу фразу можно переделать так: «этот мир- мир рабов и господ». Так было и так будет😁
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Виктор Никитин
Ответ rigobersong
Катар потратил 200 миллиардов на ЧМ 2022, США выделяет Украине сотни миллиардов на продолжение конфликта в Европе, у Норвегии триллионы долларов в резерве и т д, а 20ти Африканским странам предлагают 50 млрд что бы они были против России. Вот и лицемерие нынешнего мира. Кто-то скажет, что их деньги, как хотят так и тратят, но всем понятно что большинство богатых стран используют Африканские земли для своего обогащение и даже 1% не оставляют на их земле, им выгодны ручные вожди в странах, конфликты и гражданские войны, лицемерный мир давно мог бы предотвратить гуманитарные катастрофы в страха третьего мира, но это никому не выгодно, богатые богатеют, бедные беднеют! Кстати, может кому будет интеоесно, посмотрите и расскажите, как вам плохо живется:)) https://youtu.be/UeSQueCdyNA
ты в курсе какие страны получают больше всего гуманитарки? в большинстве своём бедные страны из Африки и тд

суть в том что это самая бессмысленная трата денег, потому что в Африке почти все правительства клоунские..

эти страны сами могли бы давно прекратить все самые главные проблемы, но они вместо этого ведут вечные войны и устраивают конфликты
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rigobersong
Ответ Виктор Никитин
ты в курсе какие страны получают больше всего гуманитарки? в большинстве своём бедные страны из Африки и тд суть в том что это самая бессмысленная трата денег, потому что в Африке почти все правительства клоунские.. эти страны сами могли бы давно прекратить все самые главные проблемы, но они вместо этого ведут вечные войны и устраивают конфликты
Никто без ведома своих хозяев, там ничего устраивать не будет:)
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