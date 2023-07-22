Абаскаль о реакции на решения судей: «Без эмоций человек – амеба, робот, неживое существо. При этом очень важно уважать всех и контролировать себя»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль объяснил, почему эмоционально реагирует на некоторые судейские решения.

– В прошедшем сезоне вас вызывали на КДК. Какое впечатление оставил этот «судебный процесс»?

– В первый раз я был приглашен туда, когда тренер соперника в дерби непорядочно вел себя по отношению к Пруцеву, затем сказал «красивые» слова про меня. В данном случае, считаю, мое участие в заседании было лишним. Лучше бы тренеров не отвлекали от работы.

Не знаю, как это устроено в Европе, потому что не оказывался там в таких ситуациях. Но сегодня в футболе есть все условия, чтобы четко разбираться в произошедшем: кругом видеокамеры, микрофоны, за игрой наблюдают инспектор и другие официальные лица.

– Вы не любите говорить о судьях, но порой очень эмоционально реагируете на их решения.

– Я считаю, что без эмоций человек – это амеба. Робот, неживое существо. А я не хочу быть роботом.

Без эмоций человеку просто нечего делать на такой работе, как футбольный тренер. Только через чувства можно понимать игру.

При этом всегда нужно помнить, что в спорте очень важно иметь уважение ко всем – к своим игрокам, к сопернику, к болельщикам и, конечно, к судьям. И в нужный момент свои эмоции контролировать, – сказал главный тренер «Спартака».

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr.Hahn
Ответ justbored
Человека от других существ отличает умение свои эмоции контролировать.
Дальше заголовка не читал, да?
+26
-4
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Камил Мамедов
Абаскаль пока только положительные эмоции вызывает. Да, иногда мудрит, но Гвардиола только в этом году мудрить перестал, а у Гильермо, дай Бог, вся карьера впереди
+15
-4
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Рыжий - Красавчик
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
murzzzzzilka
Хорошо сказано!
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr.Hahn
Ответ justbored
просто прыгает и скачет ))
И что? Сёмин с Газзаевым вообще пятиэтажным матом через игру судей крыли. И - ничего. Легенды цеха.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
justbored
ладно бы про людей с эмоциональной атрофией, а про людей всего лишь не демонстративных и не выказывающих эмоции публично
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
justbored
ну Газзаева я на дух не выносил, положим )) да не, какой-то антипатии Абаскаль не вызывает. амюзантный товарищ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr.Hahn
Ответ justbored
Человека от других существ отличает умение свои эмоции контролировать.
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
justbored
Ответ Mr.Hahn
Дальше заголовка не читал, да?
Ну теперь осталось только чтобы слова с делами совпадали. А то теннисиста Медведева напоминает - тот всё понимает, но меняться не собирается.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr.Hahn
Ответ justbored
Ну теперь осталось только чтобы слова с делами совпадали. А то теннисиста Медведева напоминает - тот всё понимает, но меняться не собирается.
А зачем ему меняться? Что он из ряда вон выходящего он себе позволил?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
justbored
Ответ Mr.Hahn
А зачем ему меняться? Что он из ряда вон выходящего он себе позволил?
просто прыгает и скачет ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nb8dwryv56
Ответ Mr.Hahn
Дальше заголовка не читал, да?
Дальше половины заголовка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий