Абаскаль о реакции на решения судей: «Без эмоций человек – амеба, робот, неживое существо. При этом очень важно уважать всех и контролировать себя»
Гильермо Абаскаль объяснил, почему эмоционально реагирует на некоторые судейские решения.
– В прошедшем сезоне вас вызывали на КДК. Какое впечатление оставил этот «судебный процесс»?
– В первый раз я был приглашен туда, когда тренер соперника в дерби непорядочно вел себя по отношению к Пруцеву, затем сказал «красивые» слова про меня. В данном случае, считаю, мое участие в заседании было лишним. Лучше бы тренеров не отвлекали от работы.
Не знаю, как это устроено в Европе, потому что не оказывался там в таких ситуациях. Но сегодня в футболе есть все условия, чтобы четко разбираться в произошедшем: кругом видеокамеры, микрофоны, за игрой наблюдают инспектор и другие официальные лица.
– Вы не любите говорить о судьях, но порой очень эмоционально реагируете на их решения.
– Я считаю, что без эмоций человек – это амеба. Робот, неживое существо. А я не хочу быть роботом.
Без эмоций человеку просто нечего делать на такой работе, как футбольный тренер. Только через чувства можно понимать игру.
При этом всегда нужно помнить, что в спорте очень важно иметь уважение ко всем – к своим игрокам, к сопернику, к болельщикам и, конечно, к судьям. И в нужный момент свои эмоции контролировать, – сказал главный тренер «Спартака».
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