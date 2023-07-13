Кузяев о «Гавре»: «Понимаю, что не будем бороться за титул, но хочу попробовать себя в Европе. Франция – идеальный выбор для этого»

Теги лига 1 Франция Гавр Далер Кузяев Футбол

Далер Кузяев объяснил, почему согласился на переход в «Гавр».

«Я понимаю, что мы не будем бороться за титул, но я хочу попробовать свои силы в европейском чемпионате, и Франция — идеальный выбор для этого.

«Гавр» работает очень профессионально. Это амбициозный проект, в котором я хочу поучаствовать. [Во время разговора с тренером] я понял свою роль в команде, стиль игры… Мне это понравилось.

И я также знаю, что это самый старинный клуб во Франции… Le club «pionnier» (Кузяев давал интервью на английском, а эту фразу произнес на французском – Sports.ru), как написано на футболках!» – сказал полузащитник.

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4 комментария

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Криштиану Роналду
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casatt
Помня прошлогодний опыт Тулузы к кубке Франции всё может быть
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Ilya Shilovskiy
а потом окажутся шестыми в чемпе)
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Bunyod Turgunov
Ответ Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
А тебе плюс))
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