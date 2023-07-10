Нобоа считает уровень российского футбола низким: «Иностранцы боятся играть в России»
Кристиан Нобоа назвал уровень российского футбола низким.
– Считаешь ли ты уровень футбола в России низким?
– Да.
– А почему?
– Иностранцы боятся играть в России. В Южной Америке можно найти хороших игроков, но в Европе трудно найти. Все знают, какие проблемы есть, – сказал полузащитник «Сочи».
Оренбург вон зашёл и 5 Краснодару дал , Сочи прикурикуть и ещё половине рпл .
у нас чемпионат это вообще что - то с чем - то .