Нобоа считает уровень российского футбола низким: «Иностранцы боятся играть в России»

Теги Кристиан Нобоа премьер-лига Россия Сочи Футбол

Кристиан Нобоа назвал уровень российского футбола низким.

– Считаешь ли ты уровень футбола в России низким?

– Да.

– А почему?

– Иностранцы боятся играть в России. В Южной Америке можно найти хороших игроков, но в Европе трудно найти. Все знают, какие проблемы есть, – сказал полузащитник «Сочи».

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13 комментариев

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Сергей Васильев
Зато Зенит - величайший чемпион. Почти что обыгрывал Брюгге. И Дзюба много голов забил, даже не считая Сан-Марино.
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avcgloronalduMU
для иностранных игроков рпл - изи мани
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Красный чай
Сторонники лимита нам почему-то не хотят объяснить почему уровень футбола упал, они же говорили что иностраннцы мешают игрокам на скамейке, они якобы лучше но им играть не давали.
+6
-2
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Mark Safa
Ответ Сергей Васильев
Зато Зенит - величайший чемпион. Почти что обыгрывал Брюгге. И Дзюба много голов забил, даже не считая Сан-Марино.
Нечего не понял, но очень интересно
+4
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mars
Ответ Сергей Васильев
Зато Зенит - величайший чемпион. Почти что обыгрывал Брюгге. И Дзюба много голов забил, даже не считая Сан-Марино.
да уж, до великого полуобладателя полуфинала полукубка с 0 титулов в Европе Зениту далеко
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Picachu
Ну так если Пингвин сам топом считается у нас то естественно мы на дне .
Оренбург вон зашёл и 5 Краснодару дал , Сочи прикурикуть и ещё половине рпл .
у нас чемпионат это вообще что - то с чем - то .
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Британский шпион
Ответ avcgloronalduMU
для иностранных игроков рпл - изи мани
Не рпл, а зенит только.
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belikovda.90
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Ответ Сергей Васильев
Зато Зенит - величайший чемпион. Почти что обыгрывал Брюгге. И Дзюба много голов забил, даже не считая Сан-Марино.
Конечно, когда Спартак проигрывал Кошице - другое
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Дмитрий9779
Ответ Сергей Васильев
Зато Зенит - величайший чемпион. Почти что обыгрывал Брюгге. И Дзюба много голов забил, даже не считая Сан-Марино.
Ну да,а то что в таких условиях провели только один полноценный сезон не важно.Как ещё оправдаешь немощь своего клуба?
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