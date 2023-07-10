Иван Сергеев: «Поиграл в футбол против Бучневича. Он тоже отпуск в родном Череповце проводил»

Теги Зенит Сент-Луис премьер-лига Россия НХЛ Павел Бучневич Иван Сергеев Футбол

Иван Сергеев рассказал, что во время отпуска играл в футбол с Павлом Бучневичем из «Сент-Луиса».

— В прошлом году во время вашего отпуска в Череповце прошел детский турнир имени Ивана Сергеева. Традиция продолжилась?

— Да. В отпуске провел второй год подряд турнир «Большие звезды светят малым», дивизион имени Ивана Сергеева. Открыл турнир.

Много детишек. Приятно видеть развитие детского футбола в родном Череповце. Пока будет возможность, буду помогать чем смогу. Для них это большая радость, смотрят на старших, хотят играть на таком же уровне.

Приятно, когда детишки подходят фотографироваться и берут автограф. Только радуюсь этому! Надеюсь, новая звездочка зажжется в моем родном городе.

— Что еще интересного произошло в отпуске?

— Сами тоже в футбол поиграли. Я против бывшего игрока СКА Павла Бучневича. Он тоже отпуск в родном Череповце проводил. Снова много детей пришло, фотографировались с нами, — сказал форвард «Зенита».

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7 комментариев

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Алексей Минин
Ответ Ярик01
Бывший игрок СКА? Это надо же, Ваня, так газовым отдаться, чтобы игрока всю жизнь проведшего в системе Северстали до НХЛ, и лишь на годик заглянувшего в СКА, называть "бывшим игрока СКА".
Если он "на годик заглянул в СКА", он не является бывшим игроком СКА?
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Ярик01
Бывший игрок СКА?
Это надо же, Ваня, так газовым отдаться, чтобы игрока всю жизнь проведшего в системе Северстали до НХЛ, и лишь на годик заглянувшего в СКА, называть "бывшим игрока СКА".
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tony
Ответ Ярик01
Бывший игрок СКА? Это надо же, Ваня, так газовым отдаться, чтобы игрока всю жизнь проведшего в системе Северстали до НХЛ, и лишь на годик заглянувшего в СКА, называть "бывшим игрока СКА".
Если человек слабо интересуется хоккеем, то он никогда не узнает о существовании Северстали, а СКА - это бренд, который на слуху, тем более в Питере, где Сергеев уже второй год. В футболе ж аналогично. Фотографию Малкома покажи европейцам и они сразу скажут, что это бывший игрок Барселоны и всем плевать, что он где-то там играл намного больше, чем в Барсе.
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Артем Гладских
интересный отпуск.
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Eugn_eugn
Ответ Ярик01
Бывший игрок СКА? Это надо же, Ваня, так газовым отдаться, чтобы игрока всю жизнь проведшего в системе Северстали до НХЛ, и лишь на годик заглянувшего в СКА, называть "бывшим игрока СКА".
То есть год в команде, его бывшим игроком СКА не делают ? Сергеев мог любую команду назвать где он играл, логично, что назвал команду из города где играет сам. Обиженку выключай, яйца седые уже.
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