Иван Сергеев: «Поиграл в футбол против Бучневича. Он тоже отпуск в родном Череповце проводил»

Иван Сергеев рассказал, что во время отпуска играл в футбол с Павлом Бучневичем из «Сент-Луиса».

— В прошлом году во время вашего отпуска в Череповце прошел детский турнир имени . Традиция продолжилась?

— Да. В отпуске провел второй год подряд турнир «Большие звезды светят малым», дивизион имени Ивана Сергеева. Открыл турнир.

Много детишек. Приятно видеть развитие детского футбола в родном Череповце. Пока будет возможность, буду помогать чем смогу. Для них это большая радость, смотрят на старших, хотят играть на таком же уровне.

Приятно, когда детишки подходят фотографироваться и берут автограф. Только радуюсь этому! Надеюсь, новая звездочка зажжется в моем родном городе.

— Что еще интересного произошло в отпуске?

— Сами тоже в футбол поиграли. Я против бывшего игрока СКА Павла Бучневича. Он тоже отпуск в родном Череповце проводил. Снова много детей пришло, фотографировались с нами, — сказал форвард « ».