Сергеев о гегемонии «Зенита»: «А что мешает другим выигрывать? Мы сильнее, пусть подтягиваются»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Иван Сергеев Футбол

Иван Сергеев ответил на вопросы о гегемонии «Зенита» в Мир РПЛ.

– Пятое чемпионство подряд дает повод называть «Зенит» гегемоном российского футбола последних лет. Как ты считаешь, идет ли это на пользу самому чемпионату в целом?

– А что мешает другим командам выигрывать? У нас это получается, и мы сильнее, это данность. Пусть другие команды подтягиваются к уровню «Зенита», чтобы конкурировать.

– Нет ощущения, что в последнее время уровень сопротивления других команд «Зениту» внутри чемпионата стал слабее?

– Я бы не сказал, что это ощущается. Сколько было тяжелых игр: и дома с «Химками», когда на 90-й минуте забили победный мяч, и с «Торпедо», когда забили два мяча в конце.

Каждый может преподнести нам какой-то сюрприз. Когда-то бывают хорошие игры, когда-то – плохие. Так же и у других команд. Просто в этом сезоне мы оступались не так сильно, как другие, поэтому и выиграли.

Я не могу сказать, что конкуренции нет. Она всегда есть. Надо конкурировать и с самим собой – выходить на поле не так, что ты вышел и уже выиграл. Надо еще выиграть. И мы выходим, чтобы выигрывать.

Для меня это второе чемпионство, а для Сани Ерохина, Далера [Кузяева] и Барриоса – уже пятое. Они хотят шестое, а я хочу третье. Чем больше ты выигрываешь, тем лучше. Это запоминается на всю жизнь, потому что футбольный век – он короткий.

– Какие из команд, на твой взгляд, имели реальные шансы навязать «Зениту» борьбу за чемпионский титул в этом сезоне?

– ЦСКА и «Спартак». Мне понравилось, как армейцы играли против нас в Питере (2:1). На выезд (поражение 0:1) я не смог поехать, потому что у меня была травма, но я смотрел игру дома по телевизору. И я видел, что они дают нам бой. Еще мне понравился тот «Ростов», с которым мы играли на выезде (0:0). Запомнился матч со «Спартаком» в Москве (1:2), да и дома (3:2) тоже был напряженный матч, до последней минуты.

Конкуренция всегда есть. Можно проиграть команде с последнего места, но при этом обыграть команду со второй строчки и не увидеть разницы.

– Из этого можно сделать вывод, что из пары суперфиналистов Кубка России «Краснодар» – ЦСКА тебе было бы предпочтительнее открыть новый сезон матчем за Суперкубок именно с армейцами?

– А может, «Краснодару» хочется с нами сыграть (смеется). Мы же не знаем. Это будет их борьба, и пусть победит сильнейший.

Мы же будем ждать своего соперника и там уже готовиться к Суперкубку, – сказал нападающий «Зенита».

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25 комментариев

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.ru
Ваня, там вроде Самара собиралась подтянуться... но ты переехал в Питер
+35
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Сергей Бычков
Ответ dikaniopaolo
Да, не вы выигрываете, а в кабинете РФС. Два дубля в лиге. Это что такое?? РФС возглавляет бывший экс президент зенита...это чего вообще. При этом этот товарищ совмещает свою должность в Газпром нефти. Такое мыслимо в Германии, Италии???
7 мячей вам накидали тоже в кабинетах?
+16
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Сергей Бычков
Ответ dikaniopaolo
А Вам треху в кубке. Три бюджета сложи, 2 дубля + основа. Думаю больше всех московских клубов потянет.
Я уже понял что с такими как ты разговаривать бесполезно. Складывай тогда 2 бюджета (спама и химок). И посчитай сколько педророш и прочих хендриксов с кралами вы купили за то время как Зенит точечно попадал с трансферами.
+7
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+7
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Cst Cap
Никогда не объясняй глупостью и стечением обстоятельств то, что можно объяснить теорией заговора © З.Салихова
+4
-1
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Дмитрий9779
Ответ .ru
Ваня, там вроде Самара собиралась подтянуться... но ты переехал в Питер
И Пруцев,и Соболев,и Зиньковский...хотя постойте.
+6
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Данко Лазович
сейчас напишут тысячу причин что мешают играть в футбол))
+5
-3
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SMART789
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Смешные такие)) а если был бы в другом клубе то ныл, что кукуяны тянут) как газпром людей портит ужос ))
Как Газпром испортил Ваню Сергеева который забивает больше и выигрывает титулы?
+5
-3
+2
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Новый тренер ФК Спартак
Смешные такие)) а если был бы в другом клубе то ныл, что кукуяны тянут) как газпром людей портит ужос ))
+17
-16
+1
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dikaniopaolo
Ответ Сергей Бычков
7 мячей вам накидали тоже в кабинетах?
А Вам треху в кубке. Три бюджета сложи, 2 дубля + основа. Думаю больше всех московских клубов потянет.
+11
-10
+1
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psycho
Ответ .ru
Ваня, там вроде Самара собиралась подтянуться... но ты переехал в Питер
тонко
+3
-2
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KeriLLo
Вот кто также часто не выигрывает как Зенит, просто побеждайте остальных, что, сложно чтоли?
+1
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Сергей Бычков
Ответ dikaniopaolo
Редкий бред. Хендрикс стоил ровно нуль. Вспомни свой аргентинский отряд из всяких ригони, кранневинтеров, мамман бесконечных. Химки? Да...хотел Спартак дубль протащить....ой что тут началось. РФС встал на защиту картонного шампиньона и быстро поменяли владельцев клуба.
Как ты технично сливаешься с вопроса про трансферы) Я одного хендрикса упомянул? Почему про остальных гусов тилей ты молчишь? Про аргентинский десант... За сколько продали Паредеса, не вспомнишь?
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.ru
Ответ Дмитрий9779
И Пруцев,и Соболев,и Зиньковский...хотя постойте.
хотя постойте... ещё не вечер
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Александр Жердин
Ответ </c/>
нет, ну это уже перебор...откровенно несколько матчей выиграли за счёт судей, а других откровенно прибили эти же люди и ещё хватает наглости пороть такую чушь...
Вам бы помолчать, но это не про вас. Расскажи, а что не так было в личном матче на "открывашке"? Тоже судьи вас убили? Или то, что у вас игроки не могли выйти со своей половины поля?
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muslim95
Ответ Данко Лазович
сейчас напишут тысячу причин что мешают играть в футбол))
Что помогает вам играть в футбол , так легче будет написать
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Данко Лазович
Ответ muslim95
Что помогает вам играть в футбол , так легче будет написать
упорная работа на тренировках, отличный тренирский штаб, и желание игроков становится лучше. все проще, чем ты можешь себе даже представить.
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