Сергеев о гегемонии «Зенита»: «А что мешает другим выигрывать? Мы сильнее, пусть подтягиваются»

Иван Сергеев ответил на вопросы о гегемонии «Зенита» в Мир РПЛ.

– Пятое чемпионство подряд дает повод называть «Зенит» гегемоном российского футбола последних лет. Как ты считаешь, идет ли это на пользу самому чемпионату в целом?

– А что мешает другим командам выигрывать? У нас это получается, и мы сильнее, это данность. Пусть другие команды подтягиваются к уровню «Зенита», чтобы конкурировать.

– Нет ощущения, что в последнее время уровень сопротивления других команд «Зениту» внутри чемпионата стал слабее?

– Я бы не сказал, что это ощущается. Сколько было тяжелых игр: и дома с «Химками», когда на 90-й минуте забили победный мяч, и с «Торпедо», когда забили два мяча в конце.

Каждый может преподнести нам какой-то сюрприз. Когда-то бывают хорошие игры, когда-то – плохие. Так же и у других команд. Просто в этом сезоне мы оступались не так сильно, как другие, поэтому и выиграли.

Я не могу сказать, что конкуренции нет. Она всегда есть. Надо конкурировать и с самим собой – выходить на поле не так, что ты вышел и уже выиграл. Надо еще выиграть. И мы выходим, чтобы выигрывать.

Для меня это второе чемпионство, а для Сани Ерохина, Далера [Кузяева] и Барриоса – уже пятое. Они хотят шестое, а я хочу третье. Чем больше ты выигрываешь, тем лучше. Это запоминается на всю жизнь, потому что футбольный век – он короткий.

– Какие из команд, на твой взгляд, имели реальные шансы навязать «Зениту» борьбу за чемпионский титул в этом сезоне?

– ЦСКА и «Спартак». Мне понравилось, как армейцы играли против нас в Питере (2:1). На выезд (поражение 0:1) я не смог поехать, потому что у меня была травма, но я смотрел игру дома по телевизору. И я видел, что они дают нам бой. Еще мне понравился тот «Ростов», с которым мы играли на выезде (0:0). Запомнился матч со «Спартаком» в Москве (1:2), да и дома (3:2) тоже был напряженный матч, до последней минуты.

Конкуренция всегда есть. Можно проиграть команде с последнего места, но при этом обыграть команду со второй строчки и не увидеть разницы.

– Из этого можно сделать вывод, что из пары суперфиналистов Кубка России «Краснодар» – ЦСКА тебе было бы предпочтительнее открыть новый сезон матчем за Суперкубок именно с армейцами?

– А может, «Краснодару» хочется с нами сыграть (смеется). Мы же не знаем. Это будет их борьба, и пусть победит сильнейший.

Мы же будем ждать своего соперника и там уже готовиться к Суперкубку, – сказал нападающий «Зенита».

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