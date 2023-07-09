Роман Широков: «Деньги в России есть. Просто надо понимать, куда они идут. «Спартак» спонсирует якобы частная компания – могут тратить сколько хотят»

Теги Спартак Зенит Роман Широков премьер-лига Россия Газпром Лукойл деньги Футбол

Роман Широков не нашел разницы между «Газпромом» и «Лукойлом».

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» поделился мыслями о деньгах в российском футболе.

– Деньги в России есть. Просто надо понимать, куда они идут. Если про «Спартак» говорить, его спонсирует якобы частная компания – могут тратить сколько хотят в рамках дозволенного и приличия. Компания, которая спонсирует «Спартак», – прибыльная.

– «Якобы частная» – вы так говорите, потому что «Лукойл» добывает полезные ископаемые из недр страны? Соответственно, разницы между «Газпромом» и «Лукойлом» нет?

– По мне, так да, – ответил Широков.

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18 комментариев

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Ильдар Фарукшин
Тогда всё что производят в России все должно быть государственным. Зерновые, древесина, газ, нефть, металлы, животноводство, рыба. Короче назад в СССР. Ну а Широкова на место Мишустина. "Гений " Широков. А помрёт на место Ленина
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Фарид Харисов
Ответ Кирилл Романьков
Комментарий удален модератором
Газпром и Лукойл в одинаковой мере являются кровопийцами на теле России.

Или докажи, что это не так или не умничай.
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ТрактоПоктер
Ключевое слово - Якобы
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форест
Ответ Свирепый Бамбр*
Это его на болотах покусали. Только там не видят разницы между частной и государственной компанией.
Расскажи как соданный в РСФСР ещё,указом правительства РФССР,лукойл стал частной лавочкой пары жуликов.
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Mihel
Якобы частная на якобы футбол 😏
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ss_podonok
деньги в стране есть. но тратятся на всякую чушь. те же триллионы на вагнер. всё ради того, чтобы снизить нагрузку на общественность, отсрочить полную мобилизацию. а то вдруг на улицы все выйдут?? вот и тратят деньги не на благосостояние, а на подобное
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zenit_80
Бывший киевский политрук Федун на личных шести сотках нефть качает.
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Собиратель хаоса
Ответ форест
Ща заремовцы объяснят разницу между недрами.
Между недрами разницы нет. За недра обе компании платят НДПИ. Но контрольный пакет Газпрома принадлежит государству, в состав Совета директоров входят действующие и бывшие чиновники, в частности министр Мантуров. В Лукойле ничего подобного нет.
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ApXuMaHqPuT
Ответ Доктор Верховцев
А тот гражданин, благодаря которому Лукойл «частный», нынче, говорят, в Израиле живёт. Благодаря ему у нас ещё есть Роснано, Йотафоны и прочие разворованные триллионы.
Ага, вали всё на рыжего, именно он всё и разворовал, а питерские ваще ни при чём, верно?😀
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Доктор Верховцев
А тот гражданин, благодаря которому Лукойл «частный», нынче, говорят, в Израиле живёт. Благодаря ему у нас ещё есть Роснано, Йотафоны и прочие разворованные триллионы.
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рашпиль
Идиот вещает для идиотов. А если Магнит продаёт условный лук, который выращивается на территории России, то он тоже становится государственным? Ужас, когда персонажи с тремя классами образования рассуждают об экономике.
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Ковид 07.10.52
Деньги есть , но вы держитесь, они не про вашу честь, они только для питерских есть...
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Кирилл Романьков
Ответ форест
Ща заремовцы объяснят разницу между недрами.
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форест
Ответ Собиратель хаоса
Между недрами разницы нет. За недра обе компании платят НДПИ. Но контрольный пакет Газпрома принадлежит государству, в состав Совета директоров входят действующие и бывшие чиновники, в частности министр Мантуров. В Лукойле ничего подобного нет.
Аликперов бывший заместитель министра нефтегазовой промышленности СССР
Грайфер - заместитель министра нефтяной промышленности СССР
Игорь Иванов Министр иностранных дел Российской Федерации (11 сентября 1998 — 9 марта 2004); секретарь Совета Безопасности Российской Федерации (9 марта 2004 — 17 июля 2007). Герой Российской Федерации (1999), чрезвычайный и полномочный посол
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