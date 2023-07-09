Роман Широков: «Деньги в России есть. Просто надо понимать, куда они идут. «Спартак» спонсирует якобы частная компания – могут тратить сколько хотят»
Роман Широков не нашел разницы между «Газпромом» и «Лукойлом».
Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» поделился мыслями о деньгах в российском футболе.
– Деньги в России есть. Просто надо понимать, куда они идут. Если про «Спартак» говорить, его спонсирует якобы частная компания – могут тратить сколько хотят в рамках дозволенного и приличия. Компания, которая спонсирует «Спартак», – прибыльная.
– «Якобы частная» – вы так говорите, потому что «Лукойл» добывает полезные ископаемые из недр страны? Соответственно, разницы между «Газпромом» и «Лукойлом» нет?
– По мне, так да, – ответил Широков.
Или докажи, что это не так или не умничай.
Грайфер - заместитель министра нефтяной промышленности СССР
Игорь Иванов Министр иностранных дел Российской Федерации (11 сентября 1998 — 9 марта 2004); секретарь Совета Безопасности Российской Федерации (9 марта 2004 — 17 июля 2007). Герой Российской Федерации (1999), чрезвычайный и полномочный посол