Сейду Думбия: «Акинфеев – один из лучших вратарей планеты. Он может дать точный пас через все поле, не видел таких»
Экс-форвард ЦСКА Сейду Думбия назвал Игоря Акинфеева одним из лучших вратарей мира.
Думбия в субботу вышел на поле в составе ЦСКА в концовке матча BetBoom Братского кубка с «Динамо» (0:5).
– Акинфеев – лучший вратарь в вашей карьере?
– Конечно! Он может играть на этом уровне еще долго. Это великий голкипер. Когда я играл с ним, понимал, что в воротах стоит человек, который спасет ситуацию.
Я видел разных вратарей, но таких, которые могут дать точную передачу через все поле, как Акинфеев, – нет. Это один из лучших вратарей планеты, – заявил ивуариец.
Бронза Евро, ЛЕ, всевозможные кубки и личные награды. Могло быть и больше, конечно, но он стал живой легендой и одним из тех российских футболистов, которых не понаслышке знает футбольный мир.
Хотя бы того, кто не посмешище и стабильно находился в основе дольше сезона?
квасной патриотизм, хорошая ЗП или страх?