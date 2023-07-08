Сейду Думбия: «Акинфеев – один из лучших вратарей планеты. Он может дать точный пас через все поле, не видел таких»

Экс-форвард ЦСКА Сейду Думбия назвал Игоря Акинфеева одним из лучших вратарей мира.

в субботу вышел на поле в составе в концовке матча BetBoom Братского кубка с «Динамо» (0:5).

– Акинфеев – лучший вратарь в вашей карьере?

– Конечно! Он может играть на этом уровне еще долго. Это великий голкипер. Когда я играл с ним, понимал, что в воротах стоит человек, который спасет ситуацию.

Я видел разных вратарей, но таких, которые могут дать точную передачу через все поле, как , – нет. Это один из лучших вратарей планеты, – заявил ивуариец.