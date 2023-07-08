Сейду Думбия: «Акинфеев – один из лучших вратарей планеты. Он может дать точный пас через все поле, не видел таких»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Сейду Думбия Матч ТВ Футбол

Экс-форвард ЦСКА Сейду Думбия назвал Игоря Акинфеева одним из лучших вратарей мира.

Думбия в субботу вышел на поле в составе ЦСКА в концовке матча BetBoom Братского кубка с «Динамо» (0:5).

– Акинфеев – лучший вратарь в вашей карьере?

– Конечно! Он может играть на этом уровне еще долго. Это великий голкипер. Когда я играл с ним, понимал, что в воротах стоит человек, который спасет ситуацию.

Я видел разных вратарей, но таких, которые могут дать точную передачу через все поле, как Акинфеев, – нет. Это один из лучших вратарей планеты, – заявил ивуариец.

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14 комментариев

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Lionel Andres Messi 10
Ответ zzzeeerrrooo
сейчас вратари спокойно голевые раздают
Ага, в каждом втором матче, а забивают – в каждом третьем.
+6
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+6
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Фарид Харисов
Ответ TheItalian204
В один момент Игорь был реально хорош. Но РПЛ это стагнация
«Один момент», который длится уже 20 лет.

Бронза Евро, ЛЕ, всевозможные кубки и личные награды. Могло быть и больше, конечно, но он стал живой легендой и одним из тех российских футболистов, которых не понаслышке знает футбольный мир.
+4
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+4
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Фарид Харисов
Ответ Спартак Гордость России
Ещё бить "рекорды" Лиги чемпионов и ловить корейских бабочек
Хоть одного стабильного вратаря в Спартаке за последние лет 15 сможешь назвать, болельщик народной команды?

Хотя бы того, кто не посмешище и стабильно находился в основе дольше сезона?
+3
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Lionel Andres Messi 10
Такие слова от Думбии дорого стоят, учитывая, что он следит за футболом с самого его зарождения.
+2
-1
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Black Phoenix
Теперь можно только гадать, каким Акинфеев был бы в МЮ, например, после Ван Дер Сара, или в Баварии после Кана, условно, любом топ-клубе мира. Фантазировать можно долго, конечно, но Игорян бы не затерялся.
+1
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TheItalian204
В один момент Игорь был реально хорош. Но РПЛ это стагнация
+3
-3
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Black Phoenix
Ответ Спартак Гордость России
Ещё бить "рекорды" Лиги чемпионов и ловить корейских бабочек
То ли дело ваши, спартаковские, которые все вместе взятые в ЛЧ не наиграли столько, сколько Акинфеев, апхахах.
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Александр Васильев
Ответ Black Phoenix
Теперь можно только гадать, каким Акинфеев был бы в МЮ, например, после Ван Дер Сара, или в Баварии после Кана, условно, любом топ-клубе мира. Фантазировать можно долго, конечно, но Игорян бы не затерялся.
и что ему помешало?
квасной патриотизм, хорошая ЗП или страх?
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