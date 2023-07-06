Кирилл Новиков оценил разницу между Мир РПЛ и Первой лигой.

— Нам тяжело конкурировать с командами ФНЛ, которые ставят задачу выхода в РПЛ. В силу объективных причин — бюджет, трансферные возможности.

Мы на протяжении трех лет, что я работаю здесь, не купили ни одного игрока. У нас нет возможности покупать игроков, мы можем только брать свободных агентов. Соответственно другие команды имеют преимущество.

Поэтому не буду говорить, что мы безусловные претенденты на 1-е–2-е место и выход в РПЛ, но то пополнение, что произошло этим летом, сделало нас сильнее. Футболисты найдены лучше, чем те, что были. Надеюсь, в следующем сезоне результат будет лучше, чем предыдущий.

— Вы работали и в РПЛ, и в ФНЛ. В чем разница?

— Объективно это разные уровни. Даже сегодняшняя игра с ЦСКА [0:4] это показывает. Между РПЛ и лигой — пропасть. И, думаю, она будет только расти. Особенно если сравнивать с такими топами, как «Динамо», «Спартак», ЦСКА.

Первые 10 команд в РПЛ значительно превосходят и тех, кто борется за выживание в РПЛ и все команды ФНЛ, — сказал главный тренер « ».