Тренер «Нефтехимика» Новиков: «Между РПЛ и Первой лигой — пропасть. И она будет только расти»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Нефтехимик Матч ТВ Кирилл Новиков Футбол

Кирилл Новиков оценил разницу между Мир РПЛ и Первой лигой.

— Нам тяжело конкурировать с командами ФНЛ, которые ставят задачу выхода в РПЛ. В силу объективных причин — бюджет, трансферные возможности.

Мы на протяжении трех лет, что я работаю здесь, не купили ни одного игрока. У нас нет возможности покупать игроков, мы можем только брать свободных агентов. Соответственно другие команды имеют преимущество.

Поэтому не буду говорить, что мы безусловные претенденты на 1-е–2-е место и выход в РПЛ, но то пополнение, что произошло этим летом, сделало нас сильнее. Футболисты найдены лучше, чем те, что были. Надеюсь, в следующем сезоне результат будет лучше, чем предыдущий.

— Вы работали и в РПЛ, и в ФНЛ. В чем разница?

— Объективно это разные уровни. Даже сегодняшняя игра с ЦСКА [0:4] это показывает. Между РПЛ и Первой лигой — пропасть. И, думаю, она будет только расти. Особенно если сравнивать с такими топами, как «Динамо», «Спартак», ЦСКА.

Первые 10 команд в РПЛ значительно превосходят и тех, кто борется за выживание в РПЛ и все команды ФНЛ, — сказал главный тренер «Нефтехимика».

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5 комментариев

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Hitgoe Himgob
Ответ Lyelik
Не понял, так Рпл деградирует или нет?
Все лиги деградируют. Ходил весь год на ФНЛ, что команда с 5го места что с 18го разницы ноль, игры поставленной толком ни у кого нет. Балтика впечатлила, Махачкала понравилась, остальное бей беги. Помню первый дивизион в 2008м, был гораздо сильнее турнир. Почему эти два сезона? Ну больше наш суперклуб Волга туда не попадал
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+1
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Lyelik
Не понял, так Рпл деградирует или нет?
0
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Сергей Галынский
Динамо Спартак, ЦСКА... так а топы то где,Кирилл?
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