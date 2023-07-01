«Монако» близок к назначению экс-тренера гладбахской «Боруссии» Хюттера

Теги Монако лига 1 Франция Ади Хюттер Футбол

Новым главным тренером «Монако», вероятно, станет Ади Хюттер.

53-летний специалист займет место, освободившееся после ухода Филиппа Клемана, утверждает L’Equipe.

Стороны пока не подписывали никаких документов и еще продолжают переговоры, но считается, что сделка будет заключена.

Последним местом работы Хюттера была менхенгладбахская «Боруссия» – ее он покинул в мае 2022 года после 10-го места в Бундеслиге-2021/22. Также он работал в «Айнтрахте», «Янг Бойз» и других командах.

«Монако», за который выступает российский хавбек Александр Головин, в Лиге 1 в прошлом сезоне стал 6-м.

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3 комментария

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Theodor Herzl
Монако постоянно тренерами берет каких-то середняков без потенциала и новаторских идей
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Сергей Орлов
Ответ Peter Parker
Чтобы какой-то австрийский Адольф Х. тренировал нашего Головина?
У вас, пардон, рак юмора.
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