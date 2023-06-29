Николо Дзаньоло: «Хотел бы играть за «Юве», всегда болел за него»

Николо Дзаньоло открыт к переходу в «Ювентус».

Сообщалось, что хавбек «Галатасарая» интересен туринскому клубу, а его отступные – 35 млн евро.

«В «Галатасарае» у меня все отлично. Я готов к любому решению. Я всегда болел за « », это топ-клуб, и я бы хотел играть за него.

Если вариант с «Юве» всех устроит – отлично. Если нет, останусь в « », где мне очень комфортно», – сказал в интервью La Gazzetta dello Sport.