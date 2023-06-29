Николо Дзаньоло: «Хотел бы играть за «Юве», всегда болел за него»

Теги Ювентус серия А Италия Галатасарай высшая лига Турция Николо Дзаньоло Футбол

Николо Дзаньоло открыт к переходу в «Ювентус».

Сообщалось, что хавбек «Галатасарая» интересен туринскому клубу, а его отступные – 35 млн евро.

«В «Галатасарае» у меня все отлично. Я готов к любому решению. Я всегда болел за «Ювентус», это топ-клуб, и я бы хотел играть за него.

Если вариант с «Юве» всех устроит – отлично. Если нет, останусь в «Галатасарае», где мне очень комфортно», – сказал Дзаньоло в интервью La Gazzetta dello Sport.

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Турко Ибрагимов
медведь из-за кустов орёт
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BARCA_10
Если перейдет теплый прием на Олимпико обеспечен
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
artem saribekyan
Хрупкий футбольный эгоист... Совершенно не командный игрок.
Плохо видит партнёров, не играет в пас, капризен.
Думаю, большого футбольного будущего уже не будет.
Из плюсов отмечу хорошую технику и трудолюбие...
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Б81
Зная « любовь» ромы и юве, реально токсик,хорошо,что рома от него избавилась.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
окечуква
Уже была же сага с его переходом в Юве, закончилось все опалой в Роме, а потом и Галатасараем.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Взвешенный вомбат Китая
Эх, как же он был хорош до травмы крестов...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тюменец
Я думал он с детства за Галатасарай
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хан Сахан
Очень странный паренёк. Может и талантливый (игру не видел), но уехать в Турцию и через полгода уже давать такие интервью. Ну тут есть народ чем задуматься
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Максимов
Отличный игрок
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий