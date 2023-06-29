Николо Дзаньоло: «Хотел бы играть за «Юве», всегда болел за него»
Николо Дзаньоло открыт к переходу в «Ювентус».
Сообщалось, что хавбек «Галатасарая» интересен туринскому клубу, а его отступные – 35 млн евро.
«В «Галатасарае» у меня все отлично. Я готов к любому решению. Я всегда болел за «Ювентус», это топ-клуб, и я бы хотел играть за него.
Если вариант с «Юве» всех устроит – отлично. Если нет, останусь в «Галатасарае», где мне очень комфортно», – сказал Дзаньоло в интервью La Gazzetta dello Sport.
Плохо видит партнёров, не играет в пас, капризен.
Думаю, большого футбольного будущего уже не будет.
Из плюсов отмечу хорошую технику и трудолюбие...