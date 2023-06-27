«Не подпитывайте алчность. Глейзеры – вон». Фанаты «МЮ» протестуют против владельцев клуба после выхода новой формы

Болельщики «Манчестер Юнайтед» протестуют против владельцев клуба.

Фанаты «Юнайтед» устроили акцию протеста возле клубного магазина. Они принесли плакаты с надписями «Глейзеры – вон», «Мы хотим вернуть наш клуб» и «Не подпитывайте алчность. , уходите».

Акция приурочена к началу продаж новой формы « ».

Напомним, семья Глейзеров ведет переговоры о продаже клуба. На приобретение «МЮ» претендуют британский предприниматель Джим Рэтклифф и катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани.