«Не подпитывайте алчность. Глейзеры – вон». Фанаты «МЮ» протестуют против владельцев клуба после выхода новой формы

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия болельщики Глейзеры игровая форма Футбол

Болельщики «Манчестер Юнайтед» протестуют против владельцев клуба.

Фанаты «Юнайтед» устроили акцию протеста возле клубного магазина. Они принесли плакаты с надписями «Глейзеры – вон», «Мы хотим вернуть наш клуб» и «Не подпитывайте алчность. Глейзеры, уходите». 

Акция приурочена к началу продаж новой формы «Манчестер Юнайтед». 

Напомним, семья Глейзеров ведет переговоры о продаже клуба. На приобретение «МЮ» претендуют британский предприниматель Джим Рэтклифф и катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани.

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17 комментариев

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Mekanych Red Devil
Ответ Jlaw
Хд, всегда смотрел на фанов МЮ и не понимал. А чем плохи Глейзеры? Игроков, которых вы хотите подписывают? Да. Тренеров, которых вы хотите подписывают? Да. Глейзеры одни из тех хозяев, которые всегда шли на поводу фанатов. Ушел САФ и ушли трофеи, тут они не виноваты.
Всех игроков МЮ подписывает на свои деньги, владельцы вообще ничего не вкладывают. Ни в инфраструктуру, ни в молодежку, ни в трансферы, повесили огромный долг на клуб, проценты тоже платит сам клуб. А еще каждый год выписывают себе бонусы, ставят некомпетентных людей в управление, класть хотели на мнение болельщиков и даже продать не могут нормально. Уже все усиляются, а МЮ еще даже не продали.
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Ованес Шахбазян
Плевали они на всё и на фанатов пока не перестанут покупать майки и приходить на матч покупать абоненты на сезон они не продадут клуб
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PFC_ZENIT
Ответ Jlaw
Хд, всегда смотрел на фанов МЮ и не понимал. А чем плохи Глейзеры? Игроков, которых вы хотите подписывают? Да. Тренеров, которых вы хотите подписывают? Да. Глейзеры одни из тех хозяев, которые всегда шли на поводу фанатов. Ушел САФ и ушли трофеи, тут они не виноваты.
Взяли сотни миллионов в кредит на покупку клуба и повесили этот долг на клуб, ежегодно выводят себе кучу денег, вместо того, чтобы тратит на обновление стадиона и базы
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RedDevil1909
Ответ PFC_ZENIT
Взяли сотни миллионов в кредит на покупку клуба и повесили этот долг на клуб, ежегодно выводят себе кучу денег, вместо того, чтобы тратит на обновление стадиона и базы
+ не могут нянять нормальных управленцев которые бы не раздували лички непонятно кому и не тратили деньги на непонятно кого,которые не могут даже продать никого нормально
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damondiamond
мегастор закрылся через несколько минут после открытия)))
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Streetbor
Магазин «Манчестер Юнайтед» должен был открыться ещё 30 минут назад, но протесты этому помешали.
[MufcWonItAll]
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Streetbor
Магазин «Манчестер Юнайтед» должен был открыться ещё 30 минут назад, но протесты этому помешали.
[MufcWonItAll]
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BZB
Фанаты МЮ с жиру бесятся. Они еще не видели по настоящему конченных владельцев. У МЮ больше проблем с менеджментом и тренерской составляющей. В настоящий момент клуб оценивается в 6 лярдов, что говорит об устойчивости развития.
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ман сити фейк
Фанаты Mumu надеятся на нефтяные деньги. Которые все эти годы смеялись над Ман Сити теперь чувствуют себя 🤡. Особенно Бубнов
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Андрюха с района
История с МЮ лишний раз подтверждает, что фанаты там ничего не решают) Это я про то, что некоторые местные школьники наивно думают, что английские клубы отказались от СЛ из-за фанатов) Конечно же, на их мнение всем было все равно) Там все зарешали политики и бизнес)
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Ман Сити
Я запутался, то они бунтуют против глейзеров, при этом абсолютное большинство манков под названием "радужные дьяволы" бунтуют против возможных арабов. Болелам мешка не угодишь.
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Spartakovec navsegda
Форма не нравится, а с гербом клуба все в порядке?
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Steppenwolf
Не просто, Глейзеры уходите, а Глейзеры уходите БЫСТРЕЕ, вы провалите нам ТО и сезон.
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Jlaw
Ответ Mekanych Red Devil
Всех игроков МЮ подписывает на свои деньги, владельцы вообще ничего не вкладывают. Ни в инфраструктуру, ни в молодежку, ни в трансферы, повесили огромный долг на клуб, проценты тоже платит сам клуб. А еще каждый год выписывают себе бонусы, ставят некомпетентных людей в управление, класть хотели на мнение болельщиков и даже продать не могут нормально. Уже все усиляются, а МЮ еще даже не продали.
Сан Сиро видели? Или стадик Ньюкасла, а то что они с деньгами мутят, так МЮ в топ 3 стабильно всегда и по заработку и по тратам на игроков.
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RedDevil1909
Ответ BZB
Фанаты МЮ с жиру бесятся. Они еще не видели по настоящему конченных владельцев. У МЮ больше проблем с менеджментом и тренерской составляющей. В настоящий момент клуб оценивается в 6 лярдов, что говорит об устойчивости развития.
ну когда хозяева не могут больше 10 лет после ухода Дэвида Гилла нанять нормальный менеджмент это о чем то говорит и эта далеко не единственная проблема.А найти хуже владельцев - всегда не проблема только смысл сравнивать с теми кто еще хуже.
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