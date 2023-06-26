«Факел» подписал форварда Долгова и вратаря Гудиева из «Химок»

«Факел» объявил о переходе двух футболистов.

Воронежцы заключили контракты с нападающим Александром Долговым и вратарем Виталием Гудиевым.

Оба футболиста в минувшем сезоне выступали за «Химки».

Изображение: fakelfc.ru

Изображение: fakelfc.ru

Также клубу удалось продлить соглашения с защитниками Русланом Магалем и Сергеем Брызгаловым.