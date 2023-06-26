«Факел» подписал форварда Долгова и вратаря Гудиева из «Химок»
«Факел» объявил о переходе двух футболистов.
Воронежцы заключили контракты с нападающим Александром Долговым и вратарем Виталием Гудиевым.
Оба футболиста в минувшем сезоне выступали за «Химки».
Изображение: fakelfc.ru
Изображение: fakelfc.ru
Также клубу удалось продлить соглашения с защитниками Русланом Магалем и Сергеем Брызгаловым.
Любимая команда – «Факел». Ходили с папой на матчи. Помню матч Россия – Бельгия в Воронеже. Весь город на ушах! Стадион был забит полностью, некоторые стояли в проходах. Жаль, что проиграли тогда.