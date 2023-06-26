«Факел» подписал форварда Долгова и вратаря Гудиева из «Химок»

Теги Химки премьер-лига Россия трансферы Факел Сергей Брызгалов Виталий Гудиев Руслан Магаль Александр Долгов Футбол

«Факел» объявил о переходе двух футболистов.

Воронежцы заключили контракты с нападающим Александром Долговым и вратарем Виталием Гудиевым.

Оба футболиста в минувшем сезоне выступали за «Химки».

Изображение: fakelfc.ru

Изображение: fakelfc.ru

Также клубу удалось продлить соглашения с защитниками Русланом Магалем и Сергеем Брызгаловым.

5 комментариев

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Shadow1882
Долгов ещё в Локомотиве вот что говорил):

Любимая команда – «Факел». Ходили с папой на матчи. Помню матч Россия – Бельгия в Воронеже. Весь город на ушах! Стадион был забит полностью, некоторые стояли в проходах. Жаль, что проиграли тогда.
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Никита Самарин
Не уверен на счёт Гудиева, но Долгов отличное пополнение, а если учесть, что он местной, то вообще супер 👍.
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Valik Slovo
Ответ Shadow1882
Долгов ещё в Локомотиве вот что говорил): Любимая команда – «Факел». Ходили с папой на матчи. Помню матч Россия – Бельгия в Воронеже. Весь город на ушах! Стадион был забит полностью, некоторые стояли в проходах. Жаль, что проиграли тогда.
Вот действительно с детства за Факел)
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Андрей Рыжков
однозначно усиление для воронежцев
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And-Rover
Факел добавил себе...Долгов
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