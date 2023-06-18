«Лейпциг» вступил в борьбу за Тюрама. Маркус хочет 10 млн евро подписного бонуса
«РБ Лепциг» вступил в борьбу за Маркуса Тюрама.
У футболиста истекает контракт с гладбахской «Боруссии», и он может перейти в другой клуб бесплатно.
«Лейпциг» установил контакт с представилями Тюрама. Сторона игрока требует около 10 млн евро подписного бонуса.
В Бундеслиге-2022/23 Тюрам забил 13 голов за 30 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
Но как вспомню, например, как поступил Недвед, перед тем как перейти в Ювентус, специально продлил контракт с Лацио, чтобы клуб мог заработать. Вот это поступок, достойно повел себя по отношению к клубу, который раскрыл его как игрока.
Деньги принес не себе, а команде.
А Тюрам - так, только о себе позаботился, 10 миллионов подписного бонуса, хотя если продлился бы с Боруссией на год например, эти 10 миллионов вполне кто-то мог бы и заплатить ведь за год контракта.
Так, наемник, значит, подписал, отработал, заработал, ушел.
наверное, правильно все сделал для себя, карьера не вечно длится, надо успеть заработать на всю жизнь.