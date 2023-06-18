«Лейпциг» вступил в борьбу за Тюрама. Маркус хочет 10 млн евро подписного бонуса

Теги Боруссия Менхенгладбах возможные трансферы РБ Лейпциг Маркус Тюрам Футбол

«РБ Лепциг» вступил в борьбу за Маркуса Тюрама.

У футболиста истекает контракт с гладбахской «Боруссии», и он может перейти в другой клуб бесплатно.

«Лейпциг» установил контакт с представилями Тюрама. Сторона игрока требует около 10 млн евро подписного бонуса.

В Бундеслиге-2022/23 Тюрам забил 13 голов за 30 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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4 комментария

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DonaldBrashear 2.0
не нравятся такие футболисты, да, конечно, чисто с правовой точки зрения, к ним никаких претензий, он все делает правильно и для себя. Контракт закончился - бесплатно переходит в другой клуб + подписной бонус себе еще.
Но как вспомню, например, как поступил Недвед, перед тем как перейти в Ювентус, специально продлил контракт с Лацио, чтобы клуб мог заработать. Вот это поступок, достойно повел себя по отношению к клубу, который раскрыл его как игрока.
Деньги принес не себе, а команде.
А Тюрам - так, только о себе позаботился, 10 миллионов подписного бонуса, хотя если продлился бы с Боруссией на год например, эти 10 миллионов вполне кто-то мог бы и заплатить ведь за год контракта.

Так, наемник, значит, подписал, отработал, заработал, ушел.

наверное, правильно все сделал для себя, карьера не вечно длится, надо успеть заработать на всю жизнь.
+6
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Liquidozz
Ответ DonaldBrashear 2.0
не нравятся такие футболисты, да, конечно, чисто с правовой точки зрения, к ним никаких претензий, он все делает правильно и для себя. Контракт закончился - бесплатно переходит в другой клуб + подписной бонус себе еще. Но как вспомню, например, как поступил Недвед, перед тем как перейти в Ювентус, специально продлил контракт с Лацио, чтобы клуб мог заработать. Вот это поступок, достойно повел себя по отношению к клубу, который раскрыл его как игрока. Деньги принес не себе, а команде. А Тюрам - так, только о себе позаботился, 10 миллионов подписного бонуса, хотя если продлился бы с Боруссией на год например, эти 10 миллионов вполне кто-то мог бы и заплатить ведь за год контракта. Так, наемник, значит, подписал, отработал, заработал, ушел. наверное, правильно все сделал для себя, карьера не вечно длится, надо успеть заработать на всю жизнь.
С другой стороны можно продлить контракт и пролететь потом как Кейн.
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NottinghamForest79
жадный шоколад
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