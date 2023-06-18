«Лейпциг» вступил в борьбу за Тюрама. Маркус хочет 10 млн евро подписного бонуса

«РБ Лепциг» вступил в борьбу за Маркуса Тюрама.

У футболиста истекает контракт с гладбахской «Боруссии», и он может перейти в другой клуб бесплатно.

«Лейпциг» установил контакт с представилями Тюрама. Сторона игрока требует около 10 млн евро подписного бонуса.

В Бундеслиге-2022/23 Тюрам забил 13 голов за 30 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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