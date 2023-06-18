Куман про 2:3 с Италией: «Дело не в тактике или технике, а в нехватке желания. Я виноват, что не добился этого от команды – может, стоило выбрать других игроков?»

Теги сборная Нидерландов по футболу Роналд Куман сборная Италии по футболу Федерико Димарко Дониэлл Мален Лига наций УЕФА Коди Гакпо Футбол

Роналд Куман назвал причиной поражения сборной Нидерландов отсутствие желания победить.

В матче за 3-е место в Лиге наций УЕФА сборная Нидерландов уступила сборной Италии (2:3). После первого тайма нидерландцы проигрывали со счетом 0:2.

«Дело не в технических или тактических качествах, а в желании. За это должно быть стыдно, потому что желание – основа команды.

Несмотря на поражение от Хорватии, моментов было много. А потом мы провели такой первый тайм... Отстойный? Пожалуй, это правильное слово. И я думаю, что это самое худшее, что только может быть.

Я очень виноват в том, что мне не удалось добиться от команды стремления. Это не имеет никакого отношения к тактике. Может, стоило выбрать других игроков?..

Совершенно не хочу вдаваться в подробности, но мы позволили друг другу провалиться. Был Димарко, но где был правый вингер [Мален]? Он должен был быть рядом с ним. Вы несете ответственность за опекаемых игроков.

Это основа, и я ненавижу [когда этого нет]. Конечно, не всегда правый вингер должен опекать соперника, но в данном случае это было обязательным, и мы не брали на себя такую ответственность друг перед другом в первом тайме.

Я думаю, что у нас были неплохие моменты с Коди [Гакпо], и мы проявили желание во втором тайме. Потом мы смогли отыграться, но даже это меня не радует, потому что первый тайм был ужасным.

Это большой шаг назад, и я спокойно подумаю об этом, но, повторюсь, дело не в тактике или системе. Я не думаю, что этот первый тайм можно сравнить с [матчем против] Франции (в 1-м туре квалификации Евро-2024 Нидерланды проиграли Франции со счетом 0:4 – Sports.ru). Тогда воля была налицо.

Мы можем играть хорошо. С менталитетом, командной игрой и волей к победе мы хороши. Если этого нет, то мы очень посредственны. Мне не удалось сделать шаг вперед», – сказал главный тренер сборной Нидерландов.

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной

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11 комментариев

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Dm Laz
Или другого тренера
+21
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Mazzari2.0
Как мило с его стороны. Я то хороший, а они негодяи.
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Михо
Как некрасиво ведет себя Куман. И в Барсе тоже игроков винил. Ты главный тренер, ты выбираешь игроков, но раз выбрал этих, несешь ответственность
+17
-2
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Andrey Yaroslavtsev
Может устали игроки? Длинный сезон был.
+3
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Фанат Сан-Марино
Куман пока что главный клоун
Мог бы того же Ботмана попробовать
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aleksejsencov7@gmail.com
Квинси надо было звать)
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