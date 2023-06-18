Куман про 2:3 с Италией: «Дело не в тактике или технике, а в нехватке желания. Я виноват, что не добился этого от команды – может, стоило выбрать других игроков?»

Роналд Куман назвал причиной поражения сборной Нидерландов отсутствие желания победить.

В матче за 3-е место в наций УЕФА сборная Нидерландов уступила сборной Италии (2:3). После первого тайма нидерландцы проигрывали со счетом 0:2.

«Дело не в технических или тактических качествах, а в желании. За это должно быть стыдно, потому что желание – основа команды.

Несмотря на поражение от Хорватии, моментов было много. А потом мы провели такой первый тайм... Отстойный? Пожалуй, это правильное слово. И я думаю, что это самое худшее, что только может быть.

Я очень виноват в том, что мне не удалось добиться от команды стремления. Это не имеет никакого отношения к тактике. Может, стоило выбрать других игроков?..

Совершенно не хочу вдаваться в подробности, но мы позволили друг другу провалиться. Был Димарко, но где был правый вингер [Мален]? Он должен был быть рядом с ним. Вы несете ответственность за опекаемых игроков.

Это основа, и я ненавижу [когда этого нет]. Конечно, не всегда правый вингер должен опекать соперника, но в данном случае это было обязательным, и мы не брали на себя такую ответственность друг перед другом в первом тайме.

Я думаю, что у нас были неплохие моменты с Коди [ ], и мы проявили желание во втором тайме. Потом мы смогли отыграться, но даже это меня не радует, потому что первый тайм был ужасным.

Это большой шаг назад, и я спокойно подумаю об этом, но, повторюсь, дело не в тактике или системе. Я не думаю, что этот первый тайм можно сравнить с [матчем против] Франции (в 1-м туре квалификации Евро-2024 Нидерланды проиграли Франции со счетом 0:4 – Sports.ru). Тогда воля была налицо.

Мы можем играть хорошо. С менталитетом, командной игрой и волей к победе мы хороши. Если этого нет, то мы очень посредственны. Мне не удалось сделать шаг вперед», – сказал главный тренер сборной Нидерландов.

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