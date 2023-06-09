Пеп Гвардиола: «Итальянские команды думают, что при 0:0 они побеждают. «Ман Сити» думает, что проигрывает, но это не так»

Пеп Гвардиола высказался перед финалом Лиги чемпионов с «Интером».

Тренер « » поделился мнением о балансе между следованием плану и свободой.

«Следование плану дает стабильность. В определенные моменты нужно возвращаться к плану. Для безопасности необходимо знать, что мы должны делать. Бывает, что игра становится сумасшедшей. Если все идет плохо, мы ставим больше форвардов или защищаемся.

Бывают моменты, когда нет никакой тактики, только желание. Все зависит от игры, но в финале нужно быть стабильным. Нужен и контроль, ведь соперник – мастер в обороне. Необходимо быть терпеливым.

Самое главное – при счете 0:0 мы думаем, что мы проигрываем, но это не так. Итальянские команды думают, что они побеждают. В любом случае будьте стабильны, в плохие моменты делайте шаг вперед.

Никогда не знаешь, станет счет 1:0 или 0:1. В обоих случаях будьте стабильны, – сказал .

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?