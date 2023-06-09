Пеп Гвардиола: «Итальянские команды думают, что при 0:0 они побеждают. «Ман Сити» думает, что проигрывает, но это не так»

Теги Интер Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола высказался перед финалом Лиги чемпионов с «Интером».

Тренер «Манчестер Сити» поделился мнением о балансе между следованием плану и свободой.

«Следование плану дает стабильность. В определенные моменты нужно возвращаться к плану. Для безопасности необходимо знать, что мы должны делать. Бывает, что игра становится сумасшедшей. Если все идет плохо, мы ставим больше форвардов или защищаемся.

Бывают моменты, когда нет никакой тактики, только желание. Все зависит от игры, но в финале нужно быть стабильным. Нужен и контроль, ведь соперник – мастер в обороне. Необходимо быть терпеливым.

Самое главное – при счете 0:0 мы думаем, что мы проигрываем, но это не так. Итальянские команды думают, что они побеждают. В любом случае будьте стабильны, в плохие моменты делайте шаг вперед.

Никогда не знаешь, станет счет 1:0 или 0:1. В обоих случаях будьте стабильны, – сказал Гвардиола

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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21 комментарий

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Сижу на факсах Барселоны
Ювентус Аллегри при счёте 0-1 думает, что он выигрывает
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Universal1000
Хороший привет всем автобусникам и сцыкунам от футбола.
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Кирилл Павлюченко
Завтра у Пепа финал с итальянским клубом; на первой минуте счёт будет - по идее - 0-0; стало быть, Гвардьола погонит Сити вперёд - отыгрываться!
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Joey Ramone
"Бывают моменты, когда нет никакой тактики, только желание" - во во. Как раз в такие моменты твои команды играть и не умеют.
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Berendey V
Едет новый русский по пахоте на джипе. Навстречу по грязище ковыляет счастливый ободранный грязный по пояс крестьянин в одном сапоге. Улыбка у крестьянина до ушей.
Останавливается джип, стекло опускается, новый русский насмешливо:
- Чо ты лыбишься, мужик? Сапог-то потерял!
Крестьянин, щерясь беззубым ртом:
Не-е-еет! НАШЁЛ!!!
---
Для кого-то 0:0 - это надежда, а для кого-то - сапог наполовину пуст
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Ебздрогыч
Иногда совы это не то чем они кажутся...
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6tspey7tb5
Пеп показательно на испанском давал предматчевое интервью )))) думаю в Англии это обязательно заметят))))
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Batitotti
Накинул так накинул
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ukrainec228
Изи победа Интера ! Хатой
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Ростов-на-Дону
СссЫТ ЧЁТА Пеп.
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OldRedWhite
Ответ Universal1000
Хороший привет всем автобусникам и сцыкунам от футбола.
А мне показалось , что это декларация на завтрашний матч )))
Очень хотелось бы ошибиться …
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OldRedWhite
Ответ Ебздрогыч
Иногда совы это не то чем они кажутся...
Они - филины !
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