«Реал» получил приз за самую честную игру во втором сезоне Ла Лиги подряд

«Реал» выиграл приз за честную игру второй раз подряд.

Мадридский клуб был признан лучшей командой по фэйр-плей в прошедшем сезоне . «Сливочные» уже признавались самой честной командой в сезоне-2021/22.

Королевская испанская футбольная федерация составила рейтинг команд Ла Лиги, основанный на количестве штрафных очков. За каждую желтую карточку клубы получили 1 штрафной балл, за каждую красную – 3. Если срок дисквалификации игрока превышал 3 игры, команде также начислялись штрафные баллы – по одному за каждый матч после третьего.

В сезоне-2022/23 футболисты « » получили 68 желтых и две красные карточки. «Мадрид» стал единственным клубом, чьи футболисты не получили ни одной прямой красной (удаление Винисиуса Жуниора в матче против «Валенсии» было отменено). Шесть игроков «сливочных» по ходу сезона отбывали дисквалификации за перебор желтых.

«Реал» получил наименьшее число штрафных баллов по итогам сезона – 80. В топ-3 по честной игре также вошли « » (104) и « » (113).

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