«Реал» получил приз за самую честную игру во втором сезоне Ла Лиги подряд
«Реал» выиграл приз за честную игру второй раз подряд.
Мадридский клуб был признан лучшей командой по фэйр-плей в прошедшем сезоне Ла Лиги. «Сливочные» уже признавались самой честной командой в сезоне-2021/22.
Королевская испанская футбольная федерация составила рейтинг команд Ла Лиги, основанный на количестве штрафных очков. За каждую желтую карточку клубы получили 1 штрафной балл, за каждую красную – 3. Если срок дисквалификации игрока превышал 3 игры, команде также начислялись штрафные баллы – по одному за каждый матч после третьего.
В сезоне-2022/23 футболисты «Реала» получили 68 желтых и две красные карточки. «Мадрид» стал единственным клубом, чьи футболисты не получили ни одной прямой красной (удаление Винисиуса Жуниора в матче против «Валенсии» было отменено). Шесть игроков «сливочных» по ходу сезона отбывали дисквалификации за перебор желтых.
«Реал» получил наименьшее число штрафных баллов по итогам сезона – 80. В топ-3 по честной игре также вошли «Вильярреал» (104) и «Атлетик» (113).
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Винисиус дерётся и ругается в каждом матче — даже жёлтые не всегда получал и 0 красных
В принципе, в общемировом смысле, как бы с точки зрения обычного нейтрального болельщика, любого, кроме болельщиков Реала, а их меньшинство, употребление в одном предложении слов "Реал" и "честность" выглядит комично.
Но, чтобы понять всю тонкость, надо быть не болельщиком Реала, а просто любителем футбола, за что и благодарим Бога.
И первые ещё могут здраво рассуждать в интересах клуба, вторые просто эмоциональные ярые фанатики.