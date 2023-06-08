«Реал» получил приз за самую честную игру во втором сезоне Ла Лиги подряд

Теги Реал Мадрид Вильярреал Атлетик Ла Лига судьи Футбол

«Реал» выиграл приз за честную игру второй раз подряд.

Мадридский клуб был признан лучшей командой по фэйр-плей в прошедшем сезоне Ла Лиги. «Сливочные» уже признавались самой честной командой в сезоне-2021/22. 

Королевская испанская футбольная федерация составила рейтинг команд Ла Лиги, основанный на количестве штрафных очков. За каждую желтую карточку клубы получили 1 штрафной балл, за каждую красную – 3. Если срок дисквалификации игрока превышал 3 игры, команде также начислялись штрафные баллы – по одному за каждый матч после третьего. 

В сезоне-2022/23 футболисты «Реала» получили 68 желтых и две красные карточки. «Мадрид» стал единственным клубом, чьи футболисты не получили ни одной прямой красной (удаление Винисиуса Жуниора в матче против «Валенсии» было отменено). Шесть игроков «сливочных» по ходу сезона отбывали дисквалификации за перебор желтых.

«Реал» получил наименьшее число штрафных баллов по итогам сезона – 80. В топ-3 по честной игре также вошли «Вильярреал» (104) и «Атлетик» (113). 

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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82 комментария

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Мадина Уйгурова
ахаххахахахахха
+189
-87
+102
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Raul Bloodworth
Ответ Мадина Уйгурова
ахаххахахахахха
Ну не главу судейского корпуса подкупили, но тоже неплохо.
+114
-34
+80
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Witcher Geralt
Особенно винисиус внес большой вклад в честную игру🤭
+105
-31
+74
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Arthurino
Ответ Мадина Уйгурова
ахаххахахахахха
Мадина, расслабься и прочитай всю новость, а не только заголовок. Этот приз вручается за объективные показатели, основанные на количестве карточек. В чем ахахахахаха?
+93
-39
+54
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Роман
Леандовскому за жест не акцентированный в адрес судьи — дисквалификация более 2 матчей,
Винисиус дерётся и ругается в каждом матче — даже жёлтые не всегда получал и 0 красных
+51
-13
+38
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2vdhrvmmzf
Удивительного мало, учитывая что для получения карточки игроку Реала надо чуть ли не убить игрока на поле. Яркий пример - Каземиро, в Реале не получал карточек практически и 0 красных за всю карьеру там, а в АПЛ сходу желтые в каждом матче и 2 удаления за неполный сезон
+43
-23
+20
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gfrasulov
Ответ 2vdhrvmmzf
Удивительного мало, учитывая что для получения карточки игроку Реала надо чуть ли не убить игрока на поле. Яркий пример - Каземиро, в Реале не получал карточек практически и 0 красных за всю карьеру там, а в АПЛ сходу желтые в каждом матче и 2 удаления за неполный сезон
Не надо. Каз очень много жёлтых получал в Реале
+15
-2
+13
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Водяра
Приз вручил Чакыр.
+14
-3
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Ариф Мейланов
Ответ Witcher Geralt
Особенно винисиус внес большой вклад в честную игру🤭
Шутки шутками, но он действительно внес свой вклад, прибавив штрафных очков многим соперникам
+13
-2
+11
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Сикарио
Смешно читать истерики глоров команды, в которой играет Гиви))
+24
-20
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А.Э.РАСИМ
Ответ Arthurino
Мадина, расслабься и прочитай всю новость, а не только заголовок. Этот приз вручается за объективные показатели, основанные на количестве карточек. В чем ахахахахаха?
Сорри, он имел ввиду другое.
В принципе, в общемировом смысле, как бы с точки зрения обычного нейтрального болельщика, любого, кроме болельщиков Реала, а их меньшинство, употребление в одном предложении слов "Реал" и "честность" выглядит комично.
Но, чтобы понять всю тонкость, надо быть не болельщиком Реала, а просто любителем футбола, за что и благодарим Бога.
+6
-2
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XavIniesta2008-2015
Ответ Arthurino
Мадина, расслабься и прочитай всю новость, а не только заголовок. Этот приз вручается за объективные показатели, основанные на количестве карточек. В чем ахахахахаха?
Это хорошо, что на объективных показателях. Но насколько эти показатели объективны, когда тот же Винисиус за сезон должен был несколько красных за своё поведение получить
+7
-3
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Кирилл Макаров
Ответ gfrasulov
Не надо. Каз очень много жёлтых получал в Реале
Что не надо? Он говорит, что к реалу особое отношение, сложно получить жк, будучи игроком реала. Например, Каземиро, или тем более рамос - да, тоже получали, но получили бы гораздо больше с такой игрой, если бы были в другой команде
+3
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ALMANAC
Из-за Сереги и Пепе не получалось раньше)
+8
-5
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Евгений Цыбулин
Приз-статуэтка Тебаса?)))
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Расул Байрамкулов
Где то далеко Рамос и Пепе улыбнулись
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cektor
Новость для срача. В тексте совсем про другое , а не про то что подумали .))
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TravenS
Это примерно как поведение нашего джентльмена года Джикии — дичь
+3
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Faulheit
Ответ 2vdhrvmmzf
Удивительного мало, учитывая что для получения карточки игроку Реала надо чуть ли не убить игрока на поле. Яркий пример - Каземиро, в Реале не получал карточек практически и 0 красных за всю карьеру там, а в АПЛ сходу желтые в каждом матче и 2 удаления за неполный сезон
напомнить, сколько карточек у Гави, особенно красных?
+2
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messi_leo
Пух-хахаха 😂😂😂
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anshef
Так может за самую чистую игру, а не за самую честную.
+2
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Роман
Ответ Arthurino
В Барселоне гражданка идет. Секта Месси против болельщиков бчк
Барселона, имеющая историю, трофеи и болельщиков клуба должны дать отпор проходимцам в лице скитающихся персофанатов.
И первые ещё могут здраво рассуждать в интересах клуба, вторые просто эмоциональные ярые фанатики.
+3
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El Fenomeno 9️⃣
Ответ Мадина Уйгурова
ахаххахахахахха
ахахахахахахахах
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ARIGAMI ARIGAMI
Хейтеры опять восприняли, как захотели
+1
0
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Alex Rhea
Ответ Гномович!
Этот приз должен был получить сборная Аргентины и судейские бригады ЧМ
зачем им награды, они все стали долларовыми мультимиллионерами после катарской пенальтиссимы
+9
-8
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