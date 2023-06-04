Куртуа парировал 5 из 10 последних ударов с пенальти. Сегодня не дал забить «Атлетику»

Теги Реал Мадрид Атлетик Ла Лига судьи Тони Кроос Тибо Куртуа Микель Весга Исидро Диас де Мера Футбол

Тибо Куртуа отразил удар с пенальти в матче «Реала» против «Атлетика».

На 10-й минуте матча 38-го тура Ла Лиги главный судья Исидро Диас де Мера назначил одиннадцатиметровый после попадания мяча в локоть хавбеку Тони Кроосу.

Хавбек гостей Микель Весга пробил в левый от себя угол ворот «Реала», но Куртуа сумел сделать сэйв.

Бельгиец отразил удар с пенальти впервые в этом чемпионате. В матчах против «Сельты», «Жироны», «Райо Вальекано» и «Вильярреала» это ему не удавалось. В Лиге чемпионов он выручал команду в игре против «Селтика».

Из последних 10 ударов с точки во всех соревнованиях Куртуа парировал 5.

Подробно со статистикой голкипера можно ознакомиться здесь.

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12 комментариев

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Evergreen
Нос могучий конечно. Помню как мадридисты бомбили по поводу бюрофакса и срыва трансфера Де Хеа. Спустя годы можно сказать – повезло
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Los Galácticos
Куртуа - это двухметровая стена! Шикарный вратарь.
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Гари Невилл
Куртуа, классный вратарь, 50% отразил от всех пенальти, он крут, и давайте желать ему здоровья, так как Мадриду повезло, что он есть!
+9
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red hikkikomori
Полный антипод Дыр Хеа)
Когда раздавали способность отбивать пенальти Куртуа стоял в очереди, а Де Хеа заблудился походу, ведь у него со зрением плохо)
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Mikel Dominator Arteta
Так это же общеизвестный факт, что Куртуа с огромным отрывом лучший кипер последних лет
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VuNePonimaete
Лучший вратарь мира последних лет👏
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dreamstep
Не такой крутой конечно как Жека Фролов, но тоже норм носатый отражает пенки.
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закрыт по беспределу
Глыба
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f0rmoceft
Лучший в мире в последние годы
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дамьен
Опять дед коментит. Боже, когда его уволят
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Джавез Тилл
Сезон 18/19 был кошмарным конечно, но потом реабилитировался конечно как и весь Реал...
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buturlinomo
Ответ Evergreen
Нос могучий конечно. Помню как мадридисты бомбили по поводу бюрофакса и срыва трансфера Де Хеа. Спустя годы можно сказать – повезло
вот тут чутье Переса не подвело, хотя у Куртуа первые игры не шли, именно он (по новостям) верил в него
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