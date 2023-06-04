Куртуа парировал 5 из 10 последних ударов с пенальти. Сегодня не дал забить «Атлетику»

Тибо Куртуа отразил удар с пенальти в матче «Реала» против «Атлетика».

На 10-й минуте матча 38-го тура Ла Лиги главный судья Исидро Диас де Мера назначил одиннадцатиметровый после попадания мяча в локоть хавбеку Тони Кроосу.

Хавбек гостей Микель Весга пробил в левый от себя угол ворот «Реала», но Куртуа сумел сделать сэйв.

Бельгиец отразил удар с пенальти впервые в этом чемпионате. В матчах против «Сельты», «Жироны», «Райо Вальекано» и «Вильярреала» это ему не удавалось. В Лиге чемпионов он выручал команду в игре против «Селтика».

Из последних 10 ударов с точки во всех соревнованиях Куртуа парировал 5.

Подробно со статистикой голкипера можно ознакомиться здесь.

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